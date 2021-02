Mondiaux de ski alpin: Pinturault et le "bol d'air" de Cortina

Publicité Lire la suite

Cortina d'Ampezzo (Italie)

Leader du classement général de la Coupe du monde, Alexis Pinturault se voit offrir une pause dans sa quête du gros globe avec la quinzaine des Mondiaux de Cortina d'Ampezzo (Italie) qui débute pour lui mercredi avec le combiné, dont il est tenant du titre.

Déjà champion du monde et multiple médaillé, Pinturault aura plusieurs occasions d'étoffer son palmarès.

Tout l'hiver, le polyvalent Alexis Pinturault trime, passe les frontières, enchaîne les kilomètres et change de paire de skis comme de discipline pour atteindre son grand objectif: devenir le premier Français à soulever le gros globe de cristal depuis Luc Alphand en 1997.

Alors qu'il semble bien parti (leader avec 225 points d'avance après les deux premiers tiers de la saison), le circuit stoppe sa course effrénée pour une halte de quinze jours dans les Dolomites à Cortina d'Ampezzo.

"Il faut plus le voir comme un bol d'air", indique le Français, très détendu lors d'un point presse devant l'hôtel des Bleus. "J'ai des objectifs élevés, mais c'est aussi une quinzaine où il faut skier à fond, du type +ça passe ou ça casse+. D'habitude sur la Coupe du monde, il faut plutôt que ça passe et que ça aille le plus vite possible. Ici, je peux me dire que j'essaie tout, si ça paie tant mieux, ce sera pour de belles choses, si ça ne paie pas tant pis."

Champion du monde du combiné en 2019 et deux fois médaillé de bronze en géant (2015 et 2019), le Savoyard n'a plus la pression des premiers résultats. Ses excellentes performances cette saison (six podiums dont quatre victoires) peuvent lui donner de l'ambition, alors qu'il doit s'aligner sur quatre courses (super-G, combiné, géant et slalom).

- "Je m'amuse" -

"Je vais déjà essayer de commencer par une médaille, après on verra."

Pinturault devait débuter par le super-G mardi, une course où il avait moins de chance de médaille mais qui devait lui permettre de prendre des repères pour le combiné de mercredi. Mais le super-G a été repoussé à jeudi à cause de la météo, et Pinturault fera donc son entrée sur sa discipline forte.

Il s'avance en favori de la course, dont il est tenant du titre, qui propose aux skieurs un super-G puis un slalom.

Il quittera Cortina après le super-G de jeudi pour son camp de base autrichien en zappant les épreuves parallèles, avant de revenir pour la fin de la 2e semaine avec le géant, dont il fait partie des grands favoris, puis le slalom.

Ses trois médailles obtenues en cinq participations aux Mondiaux en appellent légitimement plus, étant donné son copieux palmarès en Coupe du monde (68 podiums dont 33 victoires, meilleur bilan français).

Une ambition qu'il envisage sereinement après avoir connu ses plus grandes désillusions aux Championnats du monde, que ce soit en 2015 à Beaver Creek (malade, une médaille) ou surtout en 2017 à Saint-Moritz où il s'était écroulé sous la pression et avait failli tout plaquer.

"Je vois les choses différemment maintenant", assure-t-il après avoir déjà bien rebondi en 2019 à Are (deux médailles). "J'ai plus d'expérience, je connais un peu plus le milieu. Je m'amuse dans ce que je fais. Les Championnats du monde ce sont des rêves de gosse à saisir."

Avant de saisir peut-être un rêve encore plus grand en fin de saison.

