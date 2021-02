Musées et monuments seront les premiers à rouvrir, dès la "décrue", affirme Bachelot

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les musées et les monuments seront les premiers à rouvrir "quand nous aurons une décrue", a déclaré lundi la ministre de la Culture Roselyne Bachelot sur BFM-TV, précisant que "nous n'en sommes pas là sur les salles de cinéma et de spectacles".

"J'ai toujours dit que dans ce calendrier, musées et monuments seraient les premiers convoqués à la réouverture", "quand nous aurons une décrue", a dit la ministre. "Je comprends les gens qui me demandent des dates. Dès qu'il y a une possibilité, nous le faisons".

"Un musée, ça ne s'ouvre pas comme on allume la lumière dans une pièce", a précisé la ministre. "Les directeurs nous ont dit qu'il fallait un délai entre 3 jours pour les plus rapides et de 15 jours à 3 semaines si l'on respecte (...) un certain nombre de procédures".

"Donc si on a une visibilité de 3 à 4 jours, ce n'est pas possible. Il nous faut une visibilité sur une quinzaine de jours", a ajouté Roselyne Bachelot.

La ministre de la Culture réunit ce matin "les différents responsables de ces structures (les musées: ndlr), qui sont très diverses", puisqu'elles comptent des établissements publics, des musées municipaux, des musées privés, "qui ont des caractéristiques différentes pour la réouverture", a-t-elle indiqué. Cette réunion se tiendra avec le ministre de la Santé Olivier Véran.

Dimanche, l'infectiologue Eric Caumes a plaidé en faveur de la réouverture des lieux culturels et sportifs, "sinistrés" à cause de l'épidémie de Covid-19, au nom de la santé psychique des Français qui "tombent dans la sinistrose".

"Je pense qu'il faut vraiment relancer tout ça parce qu'on tombe tous dans la sinistrose, on se transforme en zombies, sans culture, sans loisirs autres que ceux qu'on a chez soi, sans sport", a déclaré le chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'Hôpital de la Pitié Salpêtrière sur BFM-TV.

