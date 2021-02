Coupe d'Italie: l'Inter condamnée à l'exploit chez la Juve

Publicité Lire la suite

Rome (AFP)

L'Inter Milan, battue 2-1 chez elle à l'aller, est condamnée à l'exploit mardi (20H45) à Turin en demi-finale retour de la Coupe d'Italie pour espérer priver la Juventus, en mai, d'une septième finale en dix ans.

Dans l'autre demi-finale, mercredi à Bergame, tout reste ouvert entre l'Atalanta et le tenant du titre Naples après le 0-0 à l'aller au Stade Diego Maradona.

Pour son déplacement à Turin, l'Inter pourra cette fois compter sur la puissance de Romelu Lukaku en pointe mais aussi les jambes d'Achraf Hakimi sur le flanc droit, tous deux suspendus à l'aller.

La mission des Nerazzurri n'en paraît pas beaucoup plus simple face à une Juventus redevenue très solide depuis le revers face à cette même Inter (0-2) le 17 janvier en championnat. Les Bianconeri ont depuis aligné six victoires (toutes compétitions confondues) en encaissant seulement un but - celui marqué à l'aller par Lautaro Martinez.

L'entraîneur turinois Andrea Pirlo, qui s'attend à une vraie "bataille" pour confirmer l'option prise à San Siro, n'a pas exclu un retour de Paulo Dybala dans le groupe, absent depuis le 10 janvier en raison d'une entorse au genou gauche.

En cas de qualification, la Juve (13 Coupes d'Italie au palmarès) disputerait sa septième finale en dix ans.

Du côté de Naples, conserver le trophée conquis l'an dernier face aux Bianconeri n'est pas tout à fait la priorité du moment pour Gennaro Gattuso. Après la rechute face au Genoa (1-2) samedi en championnat, l'entraîneur napolitain a rappelé que l'objectif numéro un de la saison était de finir dans le Top 4 pour retrouver la grande Europe.

"La Coupe d'Italie nous a donné des satisfactions l'an dernier, mais retrouver la Ligue des champions est la priorité", a clamé un entraîneur qui va jouer gros cette semaine avec samedi prochain le choc contre la Juve en Serie A.

La Coupe fait en revanche toujours rêver l'Atalanta Bergame, dont la victoire dans cette épreuve en 1963 constitue le seul trophée au palmarès. La soulever de nouveau permettrait de couronner d'un titre la période faste actuelle sous les ordres de Gian Piero Gasperini. Arrivé en 2016, l'entraîneur a amené la "Dea" à des niveaux inédits en Italie et en Europe, mais il n'a encore rien gagné.

Programme des demi-finales retour de la Coupe d'Italie:

Mardi 9 février

(20h45) Juventus Turin - Inter Milan

Mercredi 10 février

(20h45) Atalanta Bergame - Naples

Finale le 19 mai 2021

