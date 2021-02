Découverte majeure dans "les Arts incohérents", avant-gardistes de l'art moderne

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

"C'est un événement inattendu, miraculeux, essentiel" dans le monde de l'art moderne, s'enthousiame le galeriste: une malle contenant 17 oeuvres des "Arts incohérents" a été retrouvée en région parisienne, dont une toile carrée noire datant de 1882 signée Paul Bilhaud, "premier monochrome de l'histoire".

"Nous avons retrouvé la Joconde de ce mouvement artistique. C'était la première fois qu'un artiste exposait un tel tableau dans une exposition publique. On est vraiment aux origines de la modernité", déclare le galeriste parisien Johann Naldi, en montrant l’œuvre de Paul Bilhaud qui annonce les travaux de Malevitch et d'Yves Klein.

"Combat de nègres, pendant la nuit", Paul Bilhaud (1854-1933), huile sur toile, exposition des Arts incohérents, 1er octobre 1882, numéro 15, indiquait un catalogue présentant la liste des oeuvres exposées au domicile du journaliste Jules Lévy, fondateur des "Arts incohérents". Cette oeuvre emblématique avait ensuite disparu.

A l'arrière de la toile exposée aujourd'hui à Paris, une étiquette avec le numéro 15 atteste que c'est bien celle dont on a tant parlé. "Combat de nègres" avait fait événement à l'époque, des milliers de personnes se précipitant pour la voir. Un journaliste les décrit: "M. Wagner, le musicien de l'avenir, Sa majesté le roi de Bavière (...), M. Edouard Manet, M. Pissaro, M. Renoir..."

Le mouvement des "Arts incohérents" est apparu dans les années 1880, révolutionnaire, décalé, humoristique. Ses "contre-salons" s'opposaient aux salons académiques de l'époque.

Les "incohérents" à l'humour corrosif ont eu droit à une exposition en 1992 au Musée d'Orsay à Paris, mais uniquement avec des documents. Le millier d'oeuvres exécutées en une dizaine d'années par les artistes de ce courant avaient toutes disparu.

- "Un fantasme, une légende" -

Dans les années 1930, les surréalistes - comme André Breton, qui en parlait très souvent - n'avaient jamais vu ces oeuvres. "C'était un fantasme, une légende", explique le galeriste.

Tout juste avaient-ils vu un album publié à petit tirage en 1897 par l'écrivain et artiste Alphonse Allais réunissant une série de monochromes, dont le fameux carré noir. Alphonse Allais précisait qu'il l'avait fait d'après l'huile de Paul Bilhaud.

Les 17 oeuvres, toutes drôles et osées, ont été découvertes récemment en région parisienne, dans une malle, chez des particuliers qui en ignoraient la valeur historique.

Outre le carré noir de Bilhaud, une autre oeuvre est d'une valeur unique : un "ready made" (oeuvre fabriquée à partir d'objets du quotidien) par Alphonse Allais, à partir d'un rideau de fiacre vert suspendu à un cylindre en bois. Avec pour légende: "Des souteneurs encore dans la force de l'âge et le ventre dans l'herbe boivent de l'absinthe".

"Le monochrome et le +ready made+ vont causer une déflagration. Au-delà de la dimension humoristique, on est dans une radicalité très moderne et sophistiquée. Des perspectives immenses se dégagent de cette découverte d'un maillon manquant dans l'histoire de la modernité. Aucun musée du monde n'a ça. Il n'y a plus d'autre mouvement à découvrir", estime l'expert.

Cette collection sera-t-elle classée trésor national? Réponse d'ici deux mois.

Une présentation des oeuvres devrait avoir lieu à la fin de l'année dans un lieu encore à définir, en même temps que la publication d'un ouvrage scientifique.

Un lot unique sera mis en vente, les 17 oeuvres devant rester ensemble et si possible exposées dans une salle dédiée d'un musée.

Laurence des Cars, la présidente du Musée d'Orsay, qui est le grand musée d'art moderne français, s'est déplacée pour le voir.

© 2021 AFP