Covid-19: le festival Solidays de nouveau annulé

Paris (AFP)

Le festival Solidays, qui finance des plans d'action de Solidarité Sida, prévu des 18 au 20 juin, est annulé, comme l'an dernier, en raison de la crise sanitaire a indiqué jeudi à l'AFP le fondateur Luc Barruet.

C'est le premier gros festival français à renoncer cette année, après une saison quasiment blanche l'été dernier pour les musiques actuelles. En 2019, sur trois jours, Solidays avait rassemblé 228.000 spectateurs à l'hippodrome de Longchamp (ouest de Paris).

"C'est une décision difficile, mais c'est notre responsabilité de la prendre", détaille le patron de Solidays, également directeur-fondateur de l'association Solidarité Sida. "Les espoirs que nous puissions jouer cet été, avec une grande jauge et debout, sont hypothétiques et faibles".

"Les variants liés au Covid-19 ont gagné du terrain et les projections montrent que la vaccination va prendre plus de temps que prévu. Et une formule en petite jauge n'était pas viable, car ce festival sert avant tout à récolter des fonds pour nos programmes d'aides internationales de lutte contre le VIH", ajoute encore le responsable.

L'annulation de ce festival représente un manque à gagner de 3,5 millions d'euros (même somme que l'an dernier) pour les 114 projets de soutien des malades du Sida dans 21 pays, "de Montreuil, aux Philippines, en passant par l'Ukraine", souligne Luc Barruet.

L'an dernier, ces pertes avaient été compensées par le maintien des aides des institutions publiques -- ministères, région Ile-de-France, ville de Paris -- et des soutiens de partenaires privés. Sans oublier les festivaliers qui avaient fait don, partiellement ou en totalité, de l'achat de leur billet.

Pour cette année, Luc Barruet en appelle de nouveau à la générosité et la solidarité des institutions publiques et partenaires privés. Mais Solidays n'a pas eu le temps cette fois de mettre ses billets en vente. Des têtes d'affiche comme Damso, Black Eyed Peas, Justice ou Suzane avaient été récemment annoncées.

Luc Barruet travaille donc sur "un projet télé pour célébrer la jeunesse et la musique, accompagné d'une grande campagne de mobilisation, aux dates initiales de Solidays, en faveur de la lutte contre le VIH". "Chez Solidarité Sida ce n'est pas envisageable de dire +on a essayé, mais on n'a pas réussi+", martèle Luc Barruet.

