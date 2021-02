Hommages à gauche à l'étudiant retrouvé mort après avoir accusé un élu PCF de viol

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La maire PS de Paris Anne Hidalgo et le Parti communiste français (PCF) ont rendu mercredi hommage à l'étudiant qui avait accusé un élu PCF de viol et qui a été retrouvé mort mardi dans sa chambre universitaire.

"Toutes mes pensées à Guillaume", a écrit Mme Hidalgo sur Twitter. "Grâce à son témoignage courageux, ce jeune étudiant engagé a contribué à une vague de libération de la parole nécessaire, et sans précédent."

Pour les Jeunes écologistes qui lui ont également rendu hommage dans un communiqué, "le témoignage de Guillaume a permis une libération de la parole sans précédent dans le milieu gay".

"J'ai appris avec effroi le suicide de Guillaume, étudiant qui avait 20 ans et la vie devant lui", a déclaré le secrétaire général du PCF Fabien Roussel sur Twitter. "Guillaume plaçait la lutte pour la justice et l'égalité au coeur de son engagement. Il manquera profondément à toutes celles et tous ceux qui l'ont connu", écrit de son côté le PCF à propos de cet ancien militant, retrouvé pendu mardi dans sa chambre du campus de l'université Paris-Nanterre.

Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte, a indiqué le parquet de Nanterre. Selon les premiers éléments de l'enquête, aucun lien n'était établi entre les accusations de viol et la mort de l'étudiant.

Le 21 janvier, Guillaume T. avait accusé Maxime Cochard, élu du XIVe arrondissement, et son compagnon de viol en octobre 2018. "Je considère qu'ils ont profité de ma jeunesse, de ma naïveté, du fait qu'en raison de problèmes familiaux je n'avais pas vraiment d'endroit où dormir, de leurs responsabilités au sein du PCF pour avoir des relations sexuelles non consenties avec moi", avait-t-il écrit sous le pseudo Prunille sur Twitter.

Maxime Cochard avait rapidement réagi, dénonçant "une accusation totalement fausse".

Le Parti communiste et la maire du XIVe arrondissement Carine Petit lui avaient demandé de se mettre en retrait de ses responsabilités au sein du Conseil de Paris et du conseil d'arrondissement.

L'avocate de l'élu allait engager une démarche pour diffamation, désormais annulée.

Une manifestation est prévue mercredi après-midi devant le siège du PCF afin de "rendre hommage à Guillaume et pour demander au PCF et à toutes les organisations politiques et militantes un travail interne afin qu'un tel drame ne se reproduise jamais", selon les Jeunes écologistes.

