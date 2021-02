L1: Canal+ avance l'affiche du samedi soir à 13h00 le même jour

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Canal+, repreneur de l'intégralité des droits TV de la Ligue 1, a choisi d'avancer à 13h00 le samedi après-midi son affiche initialement programmée le samedi soir à 21h00, et ce jusqu'à la fin de la saison, a annoncé mercredi la Ligue (LFP).

"A la demande du Groupe Canal+, le Conseil d'Administration de la LFP a décidé d'aménager la programmation des journées de Ligue 1 à partir de la 26e journée (du 19 au 21 février, NDLR) et jusqu'à la fin de la saison", a expliqué la LFP dans un communiqué, disant vouloir disposer de "l'exposition la plus large possible".

Le retour du football sur Canal+, et notamment la grande affiche du dimanche soir, a poussé le diffuseur à revoir sa programmation et à modifier cette case, dévolue en début de saison au rugby. La chaîne a indiqué samedi que la meilleure affiche du Top 14 occuperait désormais la case du samedi soir, ce qui a conduit à modifier l'horaire du match correspondant en Ligue 1.

Après de longues semaines de bras de fer à la suite du retrait du diffuseur défaillant Mediapro, la chaîne cryptée a scellé la semaine dernière un accord inattendu avec le football français pour la diffusion de l'intégralité de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu'à la fin de la saison, soulageant le secteur à court terme sans néanmoins effacer les pertes drastiques des clubs après une crise audiovisuelle sans précédent.

Pour diffuser l'intégralité des matches de chaque journée de L1, la filiale de Vivendi a négocié une allonge de 35 millions d'euros, en plus de ce qu'elle devait déjà payer à la Ligue (330 millions d'euros pour la saison), selon plusieurs sources ayant connaissance du dossier.

Dans la foulée de cette annonce, la Ligue a communiqué la programmation de la 26e journée. Le match entre Saint-Etienne et Reims occupera le créneau du samedi 13h00, suivi par Nantes - Marseille à 17h00. Le choc entre le Paris SG et Monaco clôturera le week-end, dimanche à 21h00.

