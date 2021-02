Radio France ouvre ses antennes à une jeunesse en crise

Radio France mobilise l'ensemble de ses antennes pour aider la jeunesse et lui permettre de témoigner en pleine crise, à travers une journée spéciale jeudi et de nouveaux rendez-vous récurrents

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Radio France mobilise l'ensemble de ses antennes pour aider la jeunesse et lui permettre de témoigner en pleine crise, à travers une journée spéciale jeudi et de nouveaux rendez-vous récurrents.

"Précarité, isolement, recherche difficile d'un stage, d'une alternance ou d'un premier emploi, absence de socialisation, quête d'émancipation et d'autonomie freinée par une crise qui dure : rarement la jeunesse n'aura été aussi contrariée dans ses aspirations", souligne le groupe public dans un communiqué.

Les antennes et les dispositifs numérique de Radio France se mobiliseront jeudi avec des émissions spéciales, reportages et invités, qui décriront la vie quotidienne, les espoirs et aspirations de la "génération Covid".

Parmi ces programmes spéciaux, France Inter dédiera le zoom de sa matinale aux jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi, France Musique et France Bleu recevront de jeunes artistes, franceinfo donnera la parole aux étudiants et s'appuiera sur des étudiants en journalisme...

Des délocalisations sont également prévues, notamment dans une université d'Amiens et dans un restau U en région parisienne.

Parmi les nombreux autres programmes annoncés, France Culture ouvrira ses micros à de jeunes philosophes et auteurs, France Bleu se penchera sur l'éducation et la famille, le podcast le Quart d'heure proposera un épisode spécial...

Côté initiatives plus durables, Mouv' a créé cette semaine "Mouv' Nation", une émission où des experts et coaches répondent aux questions des auditeurs.

Jeudi, France Inter lancera "Solidarité jeune", un nouveau rendez-vous quotidien pour relayer des initiatives en faveur des jeunes.

Les talents seront aussi mis à contribution avec un concours de playlists lancé sur Fip; et via un appel à la création d'une chanson sur le thème "avoir 20 ans en 21", dont le lauréat sera sélectionné par les responsables musicaux des antennes de Radio France.

© 2021 AFP