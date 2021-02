Twitter a atteint les 192 millions d'utilisateurs quotidiens pendant les élections américaines

Publicité Lire la suite

San Francisco (AFP)

Twitter comptait 192 millions d'utilisateurs quotidiens dits "monétisables" au quatrième trimestre de 2020, soit un bond de 26% en un an, pendant la période de l'élection présidentielle aux Etats-Unis qui a passionné le public américain et étranger.

C'était avant que le réseau social ne bannisse Donald Trump en janvier, pour incitations répétées à la violence, et ne se purge de nombreux comptes extrémistes qui soutenaient l'ex-président des Etats-Unis, dont 70.000 comptes affiliés à la mouvance conspirationniste QAnon.

La plupart des grandes plateformes ont pris des mesures sans précédent en janvier, après que des partisans du milliardaire républicain ont envahi le Capitole pendant la cérémonie de certification des résultats de l'élection, choquant le pays et ternissant son image à l'international.

"On pourrait assister à un ralentissement de la croissance du nombre d'utilisateurs lors du trimestre en cours à cause des retraits de comptes et des défections de ceux qui s'opposent aux évictions", a commenté Nazmul Islam, analyste chez eMarketer.

"Mais les recettes publicitaires devraient rester élevées (...) grâce aux investissements de Twitter dans son infrastructure".

Le titre de Twitter oscillait lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse, montant jusqu'à plus de 3,4% après avoir baissé.

Le réseau des gazouillis a dépassé les attentes du marché avec près d'1,3 milliard de dollars de chiffre d'affaires généré d'octobre à décembre 2020 (contre 1 milliard sur la même période en 2019).

Il en a ressorti 222 millions de dollars de bénéfice net (+87%) et 252 millions de bénéfice opérationnel, un record.

Mais ses dépenses grimpent aussi. Elles ont progressé de 21% au quatrième trimestre, et devraient encore enfler de 25% sur l'année 2021, "étant donné les décisions en termes d'embauches et d'investissements des dernières années", précise le communiqué du groupe.

Le réseau social basé à San Francisco, qui a offert à ses employés de travailler de chez eux indéfiniment, prévoit d'augmenter ses effectifs de 20% en 2021, avec des ingénieurs, des spécialistes du design, et d'autres domaines stratégiques.

Il doit aussi finir en 2021 la construction d'un centre de données dont les serveurs permettront de mieux garantir la stabilité du service.

Pour le premier trimestre en cours, Twitter table sur un chiffre d'affaires compris entre 940 millions et 1,04 milliard de dollars.

