La Transat Jacques Vabre, "une aventure collective" pour Edouard Philippe

Edouard Philippe, en tant que maire du Havre, est l'un des maîtres d'oeuvre de la Transat Jacques Vabre, course à la voile en double qui partira le 7 novembre. Dans un entretien à l'AFP, il évoque cette "aventure collective" et son admiration pour les marins.

Q: Qu'est-ce qui a motivé le choix de Fort de France pour l'arrivée de la prochaine Transat Jacques Vabre?

R: "D'abord on voulait absolument que la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre ait lieu, on est dans une période avec des grandes incertitudes pour tout le monde, et notamment pour le sport de compétition. On s'est dit qu'il y avait beaucoup de sens cette année à choisir La Martinique et à faire une course transatlantique qui reste une course très exigeante et qui permettra de relier Le Havre à Fort de France dans un moment où on aura envie de mettre l'accent sur le redémarrage d'une activité, notamment touristique, qui a quelque chose d'à la fois sportivement sensé et économiquement intelligent d'aller jusqu'à Fort de France".

Q: Que représente cette course à vos yeux ?

Q: La course au large vous fait-elle rêver ?

R: "Et bien je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le mot précis. D'abord je trouve ça redoutablement difficile et très dur. Peu de sommeil, beaucoup de risques, une espèce de concentration permanente. Je trouve ça très impressionnant. Femmes et hommes qui s'y collent, je suis très admiratif. Admiration c'est certain, je ne suis pas sûr que ça me laisse rêveur. Ce que j'aime bien c'est l'ambiance, une ambiance de marins. Les marins, c'est à la fois grande gueule et humilité. Grande gueule parce qu'on ne se laisse pas marcher dessus et qu'on aime bien se la raconter, et humilité parce que la mer est toujours plus forte. J'aime bien ça".

Q: Avez-vous grandi avec les récits d'aventures en mer ?

R: "Quand j'étais petit j'aimais beaucoup les histoires de Surcouf, de Jean Bart. J'ai vraiment beaucoup aimé Moby Dick, qui est une autre histoire de marins. J'ai été très fasciné petit par la personnalité de Tabarly. Je n'ai jamais fait de course au large. Autant j'aime bien être sur l'eau, je ne sais pas si j'aurais très envie, d'abord je n'aurais pas le niveau et personne ne songerait à me le proposer, je ne sais pas... D'abord c'est spartiate, c'est vraiment dur".

Q: Qu'est-ce qui vous motive dans les sports que vous pratiquez ?

R: "J'aime le mélange jeu-discipline. Moi je fais de la boxe, c'est beaucoup de discipline personnelle et de travail et en même temps c'est un extraordinaire exutoire. C'est un jeu, un jeu violent, c'est vrai, qui fout les jetons parfois mais c'est un jeu aussi. Et puis le sens du dépassement. Ca n'a pas changé depuis les Grecs, plus haut, plus fort, plus loin, plus vite. Essayer de s'améliorer soi-même dans une forme à la fois d'ascèse et de plaisir, c'est quand même très réjouissant. Et on se sent bien. Moi j'ai beaucoup, beaucoup appris sur moi-même en faisant de la boxe. Beaucoup. Et je n'ai pas envie d'arrêter, je peux vous dire !"

Q: Et la compétition dans tout ça ?

R: "Moi je ne fais pas de combat officiel, j'en serai bien incapable. C'est une compétition symbolique d'une certaine façon. Enfin pas symbolique quand il s'agit de la boxe parce que si vous pensez que c'est symbolique quand vous en prenez une, je peux vous dire que ça cesse assez rapidement d'être symbolique. C'est très précieux pour l'équilibre personnel".

