Sur la route des Jeux: Romane Dicko, à toute vitesse

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Talent précoce du judo français, déjà double championne d'Europe des +78 kg à 21 ans, Romane Dicko y est pourtant venue tardivement. Depuis, elle a gravi les échelons à toute vitesse, à l'image de son débit de parole.

Jusqu'aux Jeux olympiques de Paris en 2024, en passant - sauf rebondissement - par ceux de Tokyo l'été prochain, la jeune judoka raconte son parcours à l'AFP. Dans ce premier épisode, ses premiers contacts avec le judo, avec lequel elle a "tout de suite accroché".

"J'ai commencé un peu tardivement, en 2012, au Randoris Club de Villeneuve-le-Roi (en région parisienne, ndlr), j'avais presque treize ans. On regardait les Jeux olympiques de Londres à la télé avec mes parents, et Audrey Tcheuméo a gagné une médaille de bronze. Après, on a un peu parlé d'elle, comme quoi elle avait commencé le judo assez tard, à treize ou quatorze ans, et qu'elle était d'origine camerounaise. Je suis aussi d'origine camerounaise, donc un peu pour la blague, mon père m'a dit +ok, je t'inscris au judo en septembre !+. Moi j'aimais bien le sport, j'avais des potes qui faisaient du judo, j'ai dit +why not ?+. C'est parti comme ça."

"Je ne connaissais pas du tout le judo, je l'ai regardé aux Jeux comme la plupart des Français je pense, c'était vraiment une découverte. Je n'en avais jamais fait, et je me suis dit +pourquoi pas+."

"Treize ans, c'est assez tard, mais physiquement j'étais déjà plus grande et un peu plus large que les filles de mon âge. Rapidement, mon coach m'a dit +je vais te mettre dans le groupe adulte+. Et après deux, trois cours, il m'a dit +il faut que je rencontre tes parents parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec toi+. Il a pris rendez-vous avec eux et leur a dit +si vous me donnez l'autorisation, j'aimerais bien emmener votre fille vers le haut niveau, l'emmener en structure (fédérale) pour essayer de la faire monter très haut+."

- "Ça coulait de source" -

"Mon tout premier cours, c'était un peu spécial parce que, comme j'étais beaucoup plus grande, je me disais +est-ce que je peux vraiment faire du sport avec des filles de mon âge ?+ Je faisais une tête de plus, physiquement j'étais beaucoup plus forte aussi. Après, avec le cours adulte, ça a été beaucoup mieux. J'ai tout de suite accroché avec ce sport. Je pense que c'était le fait d'avoir du contact, d'avoir cette notion de supériorité par rapport à un adversaire à un instant T. Et aussi la compétition. J'ai vraiment toujours aimé la compétition. Avant, je faisais de la natation, je nageais aussi en compétition."

"La natation, ce n'était pas du tout pareil. On se bat contre un temps. Au judo, on se bat contre un adversaire. Je me suis plus retrouvée dans un sport de combat, plutôt que dans un sport de temps. Du coup, j'ai lâché peu à peu la natation pour venir au judo. J'étais beaucoup plus forte au judo qu'en natation aussi. Comme j'étais en avance (physiquement) par rapport aux enfants de mon âge, j'ai tout de suite +performé+, je pense que c'est aussi pour ça que le judo m'a plu."

"Contre les adultes, même si je n'avais pas de technique, que je tombais, j'étais un peu là quand même, je tenais sur mes pattes. C'est pour ça que mon coach s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. J'avais deux, trois cours de judo dans les jambes mais, malgré ça, il me disait +tu es là, ça se voit que tu as envie+."

"Mes parents ont été OK tout de suite, ils m'ont dit +si tu veux y aller, on y va avec toi, on t'accompagne+. Et moi, comme j'aime vraiment cet esprit de compétition, même en classe, c'est un stimulant pour moi, j'ai dit +OK aussi, je veux combattre+. En fait, ça a été assez naturel. Ca coulait de source, j'avançais, je performais. Et c'est allé très, très vite."

Propos recueillis par Elodie SOINARD.

© 2021 AFP