A Valenciennes, Castex vante la mise en place "rapide" de la justice de proximité

Valenciennes (AFP)

Jean Castex a dit boire "du petit lait" vendredi, vantant la mise en place rapide de la justice de proximité qui doit permettre de lutter contre les "petites incivilités de la vie quotidienne", à l'occasion d'un déplacement vendredi au tribunal de Valenciennes.

La justice de proximité "constitue l'une des priorités de l'action gouvernementale", a assuré le Premier ministre, accompagné du garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti. Il s'agit de traiter plus efficacement et rapidement les petites infractions, comme par exemple les rodéos urbains, parmi une liste de 350 cas dressée en décembre par la Chancellerie.

"On peut augmenter les moyens des forces de sécurité si, comme on dit, la justice ne suit pas, parce qu'elle n'en a pas les moyens, il ne se passera rien ou pas assez de choses", a déclaré le Premier ministre, qui a rappelé avoir augmenté de 8% le budget de la justice en 2021 et a "l'intention de récidiver, car sinon ce ne serait que de la communication".

"Nous voulons qu'il se passe quelque chose, nous voulons que des suites soient données, quels que soient les faits commis, (...) la justice de proximité est donc en train de se déployer, nous l'avons vu ici à Valenciennes", a-t-il poursuivi, vantant des recrutements de qualité "qui ont été faits rapidement".

"Nous veillerons à ce que celle-ci (la justice de proximité, ndlr) entre en vigueur partout en France, très vite", a ajouté M. Castex, tandis qu'un magistrat chantait les louanges de "cette justice plus proche de l'infraction" et "plus proche du justiciable".

"Je voudrais vous dire sincèrement merci pour ces moyens qui ont transformé notre vie professionnelle", a insisté le procureur de la République Jean-Philippe Vicentini. A Valenciennes, les effectifs ont augmenté de 5%, conformément à la moyenne nationale (5,4%, soit 866 renforts de juristes ou autres agents).

"Je ne vous cache pas qu'en vous écoutant j'ai bu du petit lait. Il est assez rare quand on décide d'une politique publique (...) de ne pas voir les choses se perdre dans des procédures, des limbes", a déclaré le Premier ministre aux magistrats.

M. Castex s'est ensuite rendu en mairie de Valenciennes afin d'échanger avec des élus sur leurs relations avec les services de justice, alors notamment que plusieurs d'entre eux ont témoigné avoir été victimes d'agressions.

Le président de la Région Hauts-de-France Xavier Bertrand, se disant "clairement raccord avec la justice de proximité, a de son côté appelé à renforcer encore le partenariat avec les élus, "notamment sur la question de la prévention de la récidive et sur un certain nombre de réponses pénales".

L'ex-ministre de droite, cité comme possible futur candidat à la présidentielle, a aussi déploré au passage que n'ait pas été davantage entendue sa proposition de mettre à disposition des travaux d'intérêt général (TIG) au sein du Conseil régional.

"Venez" à la Chancellerie "parlez moi de vos TIG", lui a répondu Eric Dupond-Moretti, originaire de cette région où il a mené une bonne partie de sa carrière d'avocat pénaliste. "Ce que je veux, au-delà des sensibilités politiques, c'est que ça tourne", a poursuivi l'avocat, rappelant au détour d'une phrase être "un jeune politicien".

"Politicien je suis, mais je suis moins attiré par l'art oratoire que par les résultats", a rétorqué M. Bertrand, en guise de conclusion d'un ultime échange assez acerbe.

