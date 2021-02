Civil, Cassel, Duris et Marmaï : "Les Trois Mousquetaires" à nouveau adapté au cinéma

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Une nouvelle adaptation au cinéma des "Trois Mousquetaires" est en préparation, avec François Civil en d'Artagnan, Vincent Cassel en Athos, Romain Duris en Aramis et Pio Marmaï en Porthos, a annoncé vendredi la production.

L'oeuvre d'Alexandre Dumas a déjà inspiré de nombreuses adaptations ou oeuvres originales pour le grand écran, en France comme à Hollywood. De Gérard Depardieu et John Malkovich dans "L'Homme au masque de fer" (1998) ou Philippe Noiret et Claude Rich chez Bertrand Tavernier ("La fille de D'Artagnan", 1994), de prestigieux acteurs s'y sont frottés.

Pour ce nouveau projet, la réalisation est cette fois confiée à Martin Bourboulon, ont précisé Pathé et Chapter 2. Auteur de deux comédies, "Papa ou Maman" et "Papa ou Maman 2", il a également réalisé le très attendu biopic "Eiffel", avec Romain Duris dans le rôle-titre, dont la sortie est prévue pour le 5 mai.

L'adaptation du texte est confiée au duo Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, plutôt connus pour des comédies, et notamment "Le Prénom", qui a triomphé au théâtre avant d'être adapté au cinéma. Eva Green jouera Milady et Louis Garrel, Louis XIII.

Deux volets sont d'ores et déjà prévus, "D'Artagnan" et "Milady", qui seront tournés simultanément, en France, pour un budget de 60 millions d'euros, a précisé Pathé.

Alors que les salles de cinéma sont toujours fermées en France comme dans de nombreux pays à cause de la pandémie, la sortie est envisagée début 2023.

