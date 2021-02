Six Nations: feu vert pour Penaud et Jelonch

Publicité Lire la suite

Deux changements, deux ajustements. Le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié a décidé de titulariser Damian Penaud à l'aile et Anthony Jelonch en troisième ligne en Irlande, dimanche, au sein d'un XV de départ sinon inchangé par rapport à celui qui a écrasé l'Italie.

Après avoir marché sur Rome, le XV de France se tourne donc pour la 2e journée du Tournoi des six nations vers Dublin, où il ne s'est plus imposé depuis 2011: cette année-là, les Bleus avaient même fait coup double en s'imposant d'abord en février dans le Tournoi (25-22) puis en août en match de préparation au Mondial en Nouvelle-Zélande (26-22).

Dix ans plus tard, la jeune bande menée par Charles Ollivon débarque en Irlande avec l'ambition de s'affirmer après la démonstration en Italie (50-10).

Penaud (24 ans, 18 sélections) supplée l'ailier du Racing 92 Teddy Thomas, pourtant auteur d'un doublé à Rome. Le Clermontois va vivre sa première titularisation avec l'équipe de France depuis la défaite en Ecosse (28-17), en mars 2020.

"L'option Penaud correspond à un profil qui va nous permettre d'être présent dans un secteur du jeu où nous imaginons que les Irlandais vont nous amener: du combat dans les couloirs et du combat aérien. Il semble disposé, préparé à cette spécificité", a justifié Galthié.

Jelonch (24 ans, 5 sélections) remplace poste pour poste Dylan Cretin, titulaire devant l'Italie et auteur de son premier essai au niveau international. Il avait débuté avec deux matches lors de la Coupe d'automne des nations, face à l'Italie et l'Angleterre.

A cette occasion, le polyvalent troisième ligne avait démontré toutes ses qualités, avec près de quarante plaquages. Un apport qui sera sans doute essentiel face au combat promis par les Irlandais, notamment sur la défense autour des rucks où Jelonch excelle.

- Sexton surprend Galthié -

Au total, outre Jelonch et Penaud, le staff des Bleus a procédé à cinq changements puisque les pilier Uini Atonio (30 ans, 34 sélections) et Hassane Kolingar (22 ans, 2 sélections) ainsi que l'arrière Anthony Bouthier (28 ans, 6 sélections) prennent place sur le banc. Pour un groupe de 25 ans et demi de moyenne d'âge et 19 sélections.

Pour le reste, le sélectionneur Fabien Galthié n'a pas changé grand chose puisque la charnière Antoine Dupont-Mathieu Jalibert, tout comme le duo Gaël Fickou et Arthur Vincent au centre ou bien la deuxième ligne 100% "Springbok" formée par Paul Willemse et Bernard Le Roux.

Pas de surprise donc, si ce n'est la composition irlandaise, puisque le XV du Trèfle devra se passer de son capitaine Jonathan Sexton et de son demi de mêlée Connor Murray. Un contrecoup pour les Irlandais que les Bleus n'avaient pas forcément anticipé et qu'ils ont appris au moment même où ils annonçaient leur propre liste.

"Nous l'apprenons. Honnêtement, on pensait qu'ils allaient passer le protocole. A priori, ils n'ont pas pu passer les différents paliers pour être jugés aptes...", a soufflé Galthié.

Le patron des Bleus est revenu dessus plus tard: "Ils ont changé la charnière, c'est celle qui a terminé la rencontre face au pays de Galles. Elle a aussi joué la Coupe d'automne sur certains matches", a-t-il expliqué.

"Il va falloir s'adapter. Mais nous avons construit notre approche par rapport à l'environnement. Les Irlandais ne vont pas changer leur façon de jouer parce que trois joueurs ne jouent pas ou sont forfaits", a également assuré le sélectionneur français.

A Dublin, ville-étape dans la flèche du temps vers la Coupe du monde 2023 chère à Fabien Galthié, le XV de France aura l'occasion de prouver qu'il peut répondre présent.

Titulaires: Baille, Marchand, Haouas - Le Roux, Willemse - Jelonch, Alldritt, Ollivon - Dupont, Jalibert - Villière, Fickou, Vincent, Penaud - Dulin Remplaçants: Bourgarit, Kolingar, Atonio, Taofifenua, Cretin, Serin, Bouthier , Thomas

