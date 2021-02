Top 14: Toulouse a de la réserve

Publicité Lire la suite

Toulouse (AFP)

Vous avez dit doublon? Même orphelin de ses Bleus, Toulouse n'a pas eu à forcer son talent vendredi pour dominer Pau (31-9) avec bonus offensif, en ouverture de la 16e journée de Top 14, et conforter son fauteuil de leader.

L'entraîneur toulousain Ugo Mola, d'ordinaire beaucoup moins enjoué pendant les fenêtres internationales, qui déplument son effectif, avait prévenu.

Sevrés de compétition pendant trois semaines après avoir été touchés par le Covid-19, les Rouge et Noir étaient "tellement contents de jouer" enfin à nouveau qu'ils en avaient "presque oublié que c'était une période de doublons".

Les absences d'Antoine Dupont, Julien Marchand ou Cyril Baille, pour ne citer qu'eux, ne sont pas totalement passées inaperçues à Ernest-Wallon, mais leurs coéquipiers ont assuré l'essentiel: une huitième victoire consécutive en championnat.

Il faut dire que le dernier club champion de France (2019), qui n'a plus perdu un match de rugby depuis le 1er novembre, a de la réserve. Thomas Ramos est encore trop juste pour reprendre? L'alternative à l'arrière s'appelle Chelsin Kolbe. Rien que ça.

Le champion du monde sud-africain a marqué, sur son tout premier ballon, son septième essai de la saison après 9 minutes de jeu, un crochet intérieur imparable et un beau travail de son trois-quarts centre Pita Akhi, de tous les bons coups en première mi-temps.

Le score acquis, les Haut-Garonnais ont été beaucoup moins en vue lors du second acte, disputé sur un faux rythme jusqu'à un dernier essai de Yoann Huget.

Les Palois, volontaires mais un ton en-dessous, n'en ont pas profité et Toulouse, avec ce nouveau succès bonifié, met la pression sur La Rochelle et le Racing 92, ses deux premiers poursuivants, relégués à sept longueurs avant leurs confrontations difficiles samedi à Toulon et face à Lyon.

Pau reste de son côté à la 11e place, à portée de tir de Montpellier, qui se déplace à Castres, une autre équipe en course pour le maintien.

© 2021 AFP