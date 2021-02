Mondiaux de ski alpin: sans Sofia Goggia, une course ouverte sur la descente

Publicité Lire la suite

Cortina d'Ampezzo (Italie) (AFP)

En l'absence de l'Italienne Sofia Goggia, aucune grande favorite ne se détache avant la descente des Mondiaux de ski alpin de Cortina d'Ampezzo (Italie) samedi, sur une piste d'ordinaire réputée comme l'une des plus belles de la Coupe du monde féminine.

- La favorite... est blessée -

L'Italienne Sofia Goggia, immense favorite après avoir remporté les quatre dernières descentes de Coupe du monde, s'est blessée la semaine avant les Mondiaux et ne peut pas s'aligner à domicile.

"Ca a été un coup très dur (...) Le matin, en se levant, c'est difficile de ne pas y penser", a-t-elle confié mercredi lors d'une conférence de presse ponctuée de larmes pour la championne olympique.

En son absence, quelques noms se détachent: la Suissesse Corinne Suter est la seule autre lauréate d'une descente cet hiver, et reste sur une 2e place dans le super-G des Mondiaux jeudi. Sa compatriote Lara Gut-Behrami, meilleur chrono du 2e entraînement, sur la lancée de son titre en super-G, ou la Tchèque Ester Ledecka, très régulière aux premières positions, font partie des favorites.

Pour la France, Tiffany Gauthier tentera de se rattraper après un super-G manqué jeudi (21e).

- La tenante du titre: Ilka Stuhec -

La Slovène est double tenante du titre de la reine des courses. Mais elle n'est pas montée sur un podium depuis son 2e titre, une surprise déjà, à Are (Suède) en février 2019.

Blessée lourdement à plusieurs reprises avant 2019, elle s'était de nouveau abîmé le genou gauche quelques semaines après son deuxième titre, mais était revenue sans opération. Elle alterne cette saison entre des courses anonymes et des résultats encourageants (4e à Val d'Isère, 6e à St Anton), et s'est trouvée ces dernières semaines en délicatesse avec une cheville.

- Le chiffre: 1932 -

Depuis 1932 et Paula Wiesinger, déjà à Cortina d'Ampezzo, aucune skieuse italienne n'a été sacrée championne du monde de descente. En l'absence de Goggia, la pression est donc sur les épaules de la tenante du gros globe de cristal Federica Brignone et de ses équipières.

- La décla -

"Demain ça va être incroyablement important de ne jamais couper la vitesse. Cette descente est magnifique, moi je l'adore, il y a tout ce qu'on aime en descente. Il y a le Tofana schuss, la petite traverse tout en haut, le Duca (saut) où c'est plat et après très technique, d'où tu sors avec beaucoup de vitesse. Tu as encore en bas beaucoup de mouvements de terrain. C'est important de toujours laisser aller les skis et de ne jamais couper les virages", a détaillé la Suissesse Michelle Gisin à propos de la piste Olympia delle Tofane, qui a fait la réputation de Cortina.

Le programme de samedi: descente femmes à 11h00

© 2021 AFP