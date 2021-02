Six Nations: l'Angleterre bat l'Italie mais ne rassure pas

Le centre anglais Henry Slade (g) plaqué par le centre italien Ignacio Brex lors du match des Six Nations à Twickenham, le 13 février 2021

Londres (AFP)

Battue chez elle par l’Écosse pour la première fois depuis 38 ans la semaine dernière, l'Angleterre s'est relancée dans le Tournoi des six nations 2021 en prenant le meilleur sur l'Italie (41-18), samedi à Twickenham, mais sans convaincre vraiment.

Dire que le XV de la rose a tremblé serait très exagéré, surtout compte tenu de la faiblesse de l'opposition italienne. Mais il n'est vraiment pas certain que cette équipe d'Angleterre aurait battu un adversaire plus relevé ce samedi, tant elle s'est montrée brouillonne et indisciplinée, surtout en première période.

Ces défauts avaient d'ailleurs déjà été relevés contre l’Écosse qui était venue s'imposer dans des conditions de jeu plus difficiles (11-6).

Avec 14 passes ratées et 18 fautes de main, mais aussi 12 pénalités concédées, les hommes d'Eddie Jones ont eu du mal à mettre du rythme et de la continuité dans le jeu, s'en tirant souvent grâce au talent individuel, malgré leur domination devant.

Surprise par un essai de l'ailier Monty Ioane dès le 2e minute (5-0) et encore à égalité (8-8) jusqu'à la 25e, le XV de la rose peut notamment remercier Anthony Watson, auteur de deux essais, dont celui du break sur une interception au début du second acte (27-11, 49e).

L'autre ailier des blancs, Johnny May a inscrit de manière aérienne et acrobatique, le long de la ligne de touche, son 32e essai international (20-8, 40e). Il est devenu ainsi le deuxième meilleur marqueur d'essai de l'histoire pour l'Angleterre, mais encore à distance respectable du détenteur du record, Rory Underwood avec 49.

En seconde période, l'Angleterre a tout de même resserré le jeu et progressivement creusé l'écart, malgré un bel essai de la Squadra Azzurra marqué par Tommaso Alan à un quart d'heure de la fin (34-18, 66e).

L'Angleterre prend provisoirement la tête du Tournoi avec son point de bonus offensif, avant le choc entre l’Écosse et le Pays de Galles qui ont tous deux remporté leur premier match.

Dimanche, ce sera au tour de la France d'aller défier l'Irlande, battue à Cardiff, pour essayer de confirmer ses débuts canon (50-10) à Rome.

