Six nations: la France pour s'affirmer, l'Ecosse pour confirmer

Destins croisés pour les deux grands favoris: l'Angleterre, désespérée après son revers contre l'Écosse, doit se venger sur l'Italie samedi après-midi, avant que la France ne relève le défi irlandais dimanche à l'heure du thé, lors de la 2e journée du Tournoi des six nations.

. La Rose anglaise a flétri

Sous le feu des critiques après la défaite surprise de l'Angleterre face à l'Écosse (11-6), le sélectionneur Eddie Jones sait qu'il n'a pas le choix: pour se rattraper et se donner des chances de conserver son titre dans le Tournoi, son XV de la Rose va devoir retrouver des couleurs.

Une victoire devant l'Italie, sempiternel punching ball des grandes nations européennes, ne suffira pas. Il faut gagner et avec la manière. Pas sûr que cela suffise à apaiser les exigeants supporters anglais. Remplaçant contre l'Écosse, George Ford est titulaire à l'ouverture, à la place du capitaine Owen Farrell, pointé du doigt après sa prestation abyssale à Twickenham. Farrell évoluera cette fois-ci au centre. Les expérimentés Kyle Sinckler et Mako Vunipola, sont eux de retour et doivent redonner du mordant à la première ligne.

"Nous faisons en sorte de nous concentrer sur nous-mêmes cette semaine et de jouer le type de rugby que nous aimerions jouer, c'est-à-dire un rugby offensif, tourné vers l'avant", a assuré Jones.

"Comme je l'ai dit, j'assume la responsabilité de la performance. Parfois, vous ne donnez pas exactement les bonnes informations aux joueurs et nous n'avons pas joué comme nous le voulions", a-t-il ajouté.

. Le Chardon écossais a du piquant

Une semaine après son exploit en Angleterre, son premier succès à Londres depuis 1983, l'Ecosse remet le couvert avec la réception du pays de Galles. Les hommes de Gregor Townsend avaient déjà décroché un résultat historique fin octobre (14-10), première victoire écossaise à Cardiff depuis 2002.

Rebelote à Murrayfield samedi? La victoire face à l'Irlande (21-16) a laissé des traces dans le camp gallois, à commencer par le flanker Dan Lydiate, forfait pour le reste du Tournoi en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur du genou droit. Les Ecossais, eux, ont le vent en poupe et voudront confirmer après leur impressionnante performance de Twickenham. Avec le capitaine Stuart Hogg, le fantasque Finn Russell ou l'insubmersible Hamish Watson, le XV du Chardon semble en tous les cas avoir retrouvé du piquant.

"On fait ce qu'on peut pour inspirer les gens et leur redonner le sourire", a promis le demi de mêlée Ali Price.

"Nous sommes un groupe soudé mais tout ça nous pousse à être encore plus proches", a-t-il assuré.

. Les Bleus au révélateur irlandais

Une leçon face à l'Italie (50-10) et un vrai test en Irlande. Après leur démonstration de Rome, les Bleus se rendent à Dublin, où ils ne se sont plus imposés depuis août 2011 et un match de préparation au Mondial-2011. A l'époque, deux essais de Cédric Heymans et François Trinh-Duc avaient fait la différence (26-22).

Dix ans plus tard, le XV de France entend confirmer l'embellie et sa victoire face à ces mêmes Irlandais (35-27), en octobre, en match en retard du Tournoi 2020. Pour enchaîner, il faudra cependant que les hommes de Fabien Galthié travaillent leur discipline (neuf pénalités concédées contre l'Italie) autant que leur constance. La quête d'un Grand Chelem, un premier depuis 2010 pour la France, passe par l'Aviva Stadium, où seule l'Angleterre, en 2019, s'est imposée lors des vingt-deux dernières rencontres à domicile de l'Irlande.

"Si on affiche un V (victoire contre la France, NDLR), tout est relancé", a d'ailleurs lancé le sélectionneur Andy Farrell. "On se remet en selle et après cela, on a une semaine de pause et ensuite on va en Italie encore après. Donc, c'est la semaine pour remettre notre Tournoi sur les rails", a-t-il insisté.

