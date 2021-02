Top 14: Montpellier rechute lourdement à Castres

Publicité Lire la suite

Castres (AFP)

Castres, grâce à 33 points de son ouvreur argentin Benjamin Urdapilleta, nouveau record du Top 14, s'est baladé samedi contre Montpellier (48-17) qui s'enfonce un peu plus dans la crise après cette huitième défaite en neuf matchs.

Lors de cette 16e journée de Top 14, les Héraultais, en pleine détresse depuis le début de la saison, pensaient entrevoir la lumière après leur victoire bonifiée face au Stade Français (31-9) lors de la dernière journée, c'est raté!

Treize défaites en 17 matches, dont quatre de rang à l'extérieur: le MHR reste scotché à la 12e place avec cinq points seulement de plus que Bayonne, barragiste, qui compte deux matches en moins.

La situation demeure critique et Philippe Saint-André, intronisé le 3 janvier en lieu et place de Xavier Garbajosa, se montre jusqu'ici incapable d'inverser la tendance. Ca fait déjà six défaites en sept matches depuis sa prise de fonction.

Dans ce duel au couteau pour s'éloigner de la 13e place, c'est bien Castres qui fait la bonne opération grâce à sa troisième victoire de rang à Pierre-Fabre. Neuvième, le CO compte désormais onze points d'avance sur sa victime du jour et peut même désormais se mettre à rêver au Top 6 après cette victoire bonifiée.

Pourtant idéalement partis pour mener 11-3 après un essai de Vincent (18e), les Montpelliérains se sont trop vite essoufflés et, après un duel de buteurs, c'est finalement l'ailier tarnais Filipo Nakosi qui a d'abord permis aux siens de rejoindre les vestiaires en tête (23-17). Le début de la fin pour les Cistes.

Hyper réaliste, le CO l'a encore été en début de second acte sur un ballon contré par Rory Kockott, plus rapide que Paillaugue pour aplatir (30-17). Sans réaction et résigné, le MHR a ensuite sombré, permettant au demi d'ouverture castrais Urdapilleta, auteur de deux essais, d'inscrire 33 points au total.

Le précédent record en Top 14 était de 32 points, codétenu par Cédric Rosalen avec Narbonne en 2006-2007 et Benjamin Boyet avec l'Aviron Bayonnais en 2012-2013.

