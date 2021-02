Tour de La Provence: Sosa dompte le Ventoux devant Bernal et Alaphilippe

Publicité Lire la suite

Istres (AFP)

Le Colombien Ivan Sosa (Ineos Grenadiers) a pris le pouvoir sur le Tour de La Provence en remportant samedi en solitaire la 3e étape, celle du Mont Ventoux, disputée entre Istres et le chalet Reynard (153,9 km), devant les deux vedettes de l'épreuve, Egan Bernal et Julian Alaphilippe.

Sosa, âgé de 23 ans, a devancé son compatriote et coéquipier Bernal de 15 secondes et le champion du monde français de la Deceuninck-Quickstep de 18 secondes. Le podium est le même au classement général, avec Bernal à 19 secondes et Alaphilippe à 21 secondes, et il ne devrait plus bouger dimanche à l'issue de la 4e et dernière étape.

Sur la route du Mont Ventoux enneigé, le duel attendu entre le vainqueur du Tour de France 2019 et le champion du monde 2020 a bien eu lieu. Alors que Sosa était déjà devant, Alaphilippe et Bernal se sont isolés du peloton des favoris à 3,5 km de la ligne d’arrivée, située devant le chalet Reynard, aux deux tiers de la montée vers le Géant de Provence.

Le Néerlandais Wouter Poels (Bahrain) les a brièvement rejoints, mais il a été distancé à la flamme rouge quand les deux hommes ont attaqué tour à tour. Bernal a eu le dernier mot dans les 500 derniers mètres, repassant devant Alaphilippe au classement général pour deux secondes.

Mais le dénouement de ce mano à mano est intervenu alors que Sosa avait déjà coupé la ligne. Il est le deuxième Colombien vainqueur au chalet Reynard (14,6 km d’ascension à 7,6%) après Nairo Quintana en 2020.

Si ce dernier avait attaqué à sept kilomètres du but, Sosa a porté son effort à un peu moins de cinq kilomètres de la ligne, après un gros travail de son équipe, alors que tout le monde guettait Bernal. Dans la brume de la forêt, il a rapidement pris 20 secondes d’avance pendant que son coéquipier contrôlait les velléités d’Alaphilippe.

"Nous étions tous les deux leaders ce matin, on s’est dit que l’on verrait le moment venu qui attaquerait le premier", a expliqué Sosa a l’arrivée.

Sous un soleil radieux et des températures à peine positives, le Colombien a refusé de revendiquer une place de leader sur un grand Tour. Sur le Giro, il devrait accompagner Bernal, de neuf mois son aîné, en tant qu’équipier.

Mais sauf coup de Trafalgar, Sosa devrait remporter le 6e Tour de La Provence dimanche. La 4e et dernière étape entre Avignon et Salon-de-Provence (163,2 km) est plutôt propice à un sprint massif à l’arrivée.

