Mondiaux de ski alpin: "De la merde", s'insurge Federica Brignone à propos du parallèle

Cortina d'Ampezzo (Italie) (AFP)

Très remontée, l'Italienne Federica Brignone a vertement critiqué la course parallèle individuelle des Mondiaux de ski alpin à Cortina d'Ampezzo (Italie) mardi et notamment le caractère non équitable du format.

"C'est la course la plus injuste de ma vie. On est à des Mondiaux. C'est pas une course comme une autre. On était perdus. Ceux qui ont gagné ont fait le job et bien gagné. Mais il y a plein d'athlètes qui ont été désavantagés. Cette règle de demi-seconde est injuste. Cette course va être difficile à digérer. J'ai dit que c'était de la merde en direct à toutes les télévisions", a asséné en zone mixte la tenante du titre du gros globe de cristal.

Critiqué de manière récurrente, le format parallèle avait été revu par la Fédération internationale de ski (FIS) avec la règle des duels à élimination en deux manches ("run, re-run"), les skieurs passant ainsi sur les deux tracés pour plus d'équité.

Malgré cela, un tracé bleu largement plus lent que le rouge a encore créé la polémique mardi, le retard pris par le perdant de la première manche étant plafonné à 50/100 (alors qu'il était en réalité souvent plus important) avant la deuxième manche, une règle existant de longue date pour maintenir le suspense.

"Si le règlement ne change pas, je ne vais plus jamais faire un parallèle", a prévenu Brignone, éliminée en quarts de finale par sa compatriote Marta Bassino, future vainqueure de l'épreuve à égalité avec l'Autrichienne Katharina Liensberger.

"Nous ne sommes pas satisfaits, même avec la règle des deux manches la course n'était pas juste, nous devons travailler sur ce règlement", a admis le directeur des courses masculines de la FIS Markus Waldner en fin d'après-midi à la "réunion des capitaines" de l'épreuve par équipes prévue mercredi.

"Les températures chaudes ont créé cette situation difficile (un tracé beaucoup plus rapide que l'autre). Ce n'était pas notre idée, mais c'est ainsi", a-t-il ajouté.

