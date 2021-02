NBA: Ca swingue au Jazz, vainqueur du duel de leaders contre les 76ers

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Le Jazz a eu le dernier mot contre les 76ers dans un choc palpitant entre leaders de la conférence Ouest et de l'Est, lundi en NBA, où les Clippers et Brooklyn ont confirmé leur bonne forme actuelle.

. Le Jazz sur une très haute note

Sans l'intérieur star Joel Embiid, auteur de sa meilleure saison mais touché au dos, Philly a chèrement défendu sa peau, prenant un gros départ (42-35) avant que le Jazz ne finisse par s'imposer (134-123), démontrant des ressources collectives qui ne se limitent pas à Donovan Mitchell (24 pts) et Rudy Gobert (11 pts, 9 rbds).

C'est le 6e homme Jordan Clarkson qui a été le moteur offensif avec ses 40 points (8/13 derrière l'arc) en 29 minutes. Et il fallait bien une performance de cette taille pour rivaliser avec Ben Simmons. Le meneur des Sixers a lui fini tout près d'un gros triple-double (42 pts, 12 passes, 9 rbds).

Et quand Philadelphie s'est rapproché à cinq longueurs dans le money-time, c'est Royce O'Neale, très discret jusque-là, qui est sorti de sa boîte avec trois shoots à trois points (11 pions au total) assassins, Gobert s'étant chargé entretemps de défendre la maison avec un gros contre infligé à Dwight Howard.

Plus qu'une note confinant à l'excellence, 19/20 c'est le nombre de victoires/matches dont peut actuellement s'enorgueillir Utah, meilleure équipe du championnat (23-5).

. Nets et Clippers enchaînent

Brooklyn et Los Angeles, malgré quelques absences de taille, ont engrangé une troisième victoire d'affilée pour l'un, une quatrième pour le second, respectivement à Sacramento (136-125) et contre Miami (125-118).

Kevin Durant soignant un mollet, Kyrie Irving a été le plus prolifique pour les Nets (40 pts) face aux Kings, avec un impressionnant 9/11 à longue distance et James Harden a ajouté un triple-double à sa collection (29 pts, 14 passes, 13 rbds). Le Frenchie Timothé Luwawu-Cabarrot a ajouté 8 points (2 rbds).

Privés de quatre titulaires, Kawhi Leonard (jambe), Paul George (orteil), Nicolas Batum (commotion cérébrale) et Patrick Beverley (ménagé), les Clips ont montré de l'orgueil et de la combativité face au Heat, à l'image de Marcus Morris (32 pts) et Ivica Zubac (22 pts).

Miami (10e) a pourtant pu compter sur Jimmy Butler en triple-double (30 pts, 10 passes, 10 rbds), et Bam Adebayo ainsi que Tyler Herro au diapason (27 pts chacun), mais l'énergie était californienne.

. Randle enflamme New York

Il est le symbole de Knicks revitalisés, après des années de purgatoire. Auteur d'une superbe saison, Julius Randle a encore été excellent pour permettre à son équipe de remporter un troisième succès d'affilée contre Atlanta (123-112).

L'ailier a énormément pesé avec ses 44 points (9 rbds, 5 passes), dont 11 dans le dernier quart-temps. Son septième shoot réussi derrière l'arc dans le money-time a repoussé des Hawks alors encore menaçants malgré la performance en demi-teinte de Trae Young (23 pts, 6/19 aux tirs).

NY (14-15) conforte sa 6e position à l'Est. Payant une 4e défaite consécutive, Atlanta dévisse à la 11e place, dépassé par Chicago (9e) qui s'est imposé après prolongation (120-112) à Indiana (4e), grâce notamment aux 30 points (8 rbds) de Zach LaVine.

. Beal sans pitié pour Wall

Revanchard depuis son transfert chez les Rockets, John Wall avait à cœur de montrer aux Wizards qu'ils avaient eu tort de ne plus croire en lui, mais son retour à Washington a été gâché par Bradley Beal, qui a mené la franchise de la capitale à la victoire (131-119).

Wall a montré beaucoup d'envie et réussi 29 points (11 passes) pour Houston, mais n'a pu empêcher la 6e défaite de rang des Texans, synonyme de glissade à l'avant-dernière place à l'Ouest.

Car en face Beal a encore justifié son statut de meilleur marqueur de la ligue, avec 37 points marqués, à 14/24 aux tirs (8 rbds, 3 interceptions). Russell Westbrook, arrivé en échange de Wall à Washington, a lui réalisé un triple-double (16 pts, 15 passes, 13 rbds).

Avec cette 2e victoire consécutive, les Wizards laissent la lanterne rouge à Détroit à l'Est.

© 2021 AFP