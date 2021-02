Open d'Australie: dernier carré dès son premier Grand Chelem pour le 114e mondial Aslan Karatsev

Publicité Lire la suite

Melbourne (AFP)

Dans le dernier carré dès son premier Grand Chelem: le Russe Aslan Karatsev, 114e mondial et issu des qualifications, s'est hissé en demi-finale de l'Open d'Australie aux dépens du Bulgare Grigor Dimitrov (21e), diminué par une blessure au dos, battu en quatre sets mardi à Melbourne.

A 27 ans, Karatsev devient ainsi le premier joueur dans l'ère Open à se faire une place dans le dernier carré dès son tout premier Grand Chelem. Il est aussi le joueur le moins bien classé à s'y inviter à Melbourne depuis trente ans.

Le joueur russe ne devient que le cinquième qualifié à atteindre les demi-finales en tournoi majeur dans l'ère Open, le deuxième seulement à l'Open d'Australie (après l'Australien Bob Giltinan en 1977).

Il défiera le N.1 mondial Novak Djokovic ou l'Allemand Alexander Zverev (7e) pour une place en finale.

"C'est un sentiment incroyable, premier Grand Chelem, première demi-finale, c'est incroyable", a réagi Karatsev sans effusion.

Dimitrov est apparu sérieusement touché au niveau du bas du dos dans le troisième set, jusqu'à être incapable de servir en toute fin de manche. Manipulé hors du court avant le quatrième set, il n'a plus été en mesure de rivaliser ensuite.

Et dire qu'avant cette quinzaine australienne, Karatsev n'avait gagné que trois matches sur le circuit principal depuis le début de sa carrière !

Le Russe est passé par les qualifications, qui se sont exceptionnellement déroulées à Doha mi-janvier, pour gagner sa place dans le tableau principal.

- Aux portes du top 40 -

Il y a successivement éliminé le N.9 mondial Diego Schwartzman au troisième tour, la promesse canadienne Félix Auger-Aliassime (19e) en remontant un retard de deux sets à zéro en huitièmes de finale, puis Dimitrov désormais.

Même s'il a breaké rapidement pour mener 2-1 dans le premier set, c'est Karatsev qui est apparu en difficultés le premier face au Bulgare: il a encaissé six jeux consécutifs ensuite, et semblait proche du point de rupture dans la deuxième manche.

Mais il s'est accroché, et son adversaire bulgare, qui n'avait pas laissé deviner de difficultés physiques particulières en début de partie, a brutalement perdu pied.

"Le début a été très difficile, j'étais très nerveux, et la chaleur était un peu trop forte. Puis je me suis repris dans le deuxième set, et dans le troisième, il a eu mal. Je ne savais pas qu'il était blessé", a expliqué Karatsev, qui l'a finalement emporté 2-6, 6-4, 6-1, 6-2.

Dimitrov restait sur un succès expéditif face au N.3 mondial Dominic Thiem au tour précédent.

Son incroyable parcours va permettre à Karatsev de bondir aux portes du top 40 au classement ATP.

Sa qualification assure au tennis russe d'avoir deux représentants dans le dernier carré, puisqu'un autre des quarts de finale va opposer Daniil Medvedev à Andrey Rublev mercredi. Il s'agira de la troisième fois dans l'ère Open, après l'US Open 2001 et 2006.

