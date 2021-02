Rugby: le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié testé positif au Covid-19

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a été "diagnostiqué positif à la Covid-19", a annoncé mardi la Fédération française de rugby.

Un test effectué lundi avait révélé un cas au sein de l'encadrement technique des Bleus et un autre "suspicieux et non avéré" concernant Galthié, qui a été retesté mardi. Joueurs et encadrement, réunis à Marcoussis, ont été placés à l'isolement.

© 2021 AFP