XV de France: Galthié positif au Covid-19 et à l'isolement

Fabien Galthié "diagnostiqué positif à la Covid-19" et placé à l'isolement, le XV de France va commencer à préparer le troisième match du Tournoi des six nations 2021, le 28 février face à l'Ecosse, sans son sélectionneur.

Annoncé comme "cas suspicieux et non avéré" après une première série de tests, lundi, au retour d'Irlande, où les Bleus se sont imposés pour la première fois depuis 2011, Galthié a été retesté mardi matin. Un autre membre de l'encadrement technique de l'équipe de France a également été testé positif.

"Conformément au protocole sanitaire en vigueur, les deux membres de l'encadrement dont l'isolement a débuté hier soir (lundi, NDLR) continueront de s'isoler pendant sept jours", a précisé la Fédération française de rugby.

Les joueurs, eux, ont tous été testés négatifs.

Ces deux absences ne devraient cependant pas trop perturber la préparation du match face au XV du Chardon, dans douze jours au Stade de France.

D'abord parce que "leurs activités continueront d'être assurées à distance", assure la Fédération française de rugby (FFR). Pas idéal pour une rencontre capitale mais, avec un encadrement fourni, où figurent plusieurs anciens internationaux (le manager Raphaël Ibanez, l'entraîneur des avants William Servat...) ou un staff expérimenté (l'entraîneur de la défense Shaun Edwards, celui de l'attaque Laurent Labit...), les Bleus peuvent voir venir.

Ensuite, parce que joueurs et staff, réunis à Marcoussis, seront libérés jeudi pour une mini-pause de quelques jours. L'occasion de souffler un peu pour les Bleus, qui retourneront au CNR dimanche.

- Bulle sanitaire -

"C'est primordial et hyper important aussi de pouvoir couper et se ressourcer à la maison. Ça va nous faire du bien de revoir nos proches. On va pouvoir recharger les batteries", avait justifié dimanche le jeune centre Arthur Vincent.

"À ce jour aucun symptôme n'a été constaté", ajoute d'ailleurs également la Fédération.

Joueurs et encadrement, réunis au Centre national du rugby (CNR) de Marcoussis, ont été placés à l'isolement et "les interactions sont limitées au maximum", précise la Fédération.

Tous les joueurs seront retestés mercredi matin au CNR avant de retourner dans leurs familles, avec ordre de limiter les interactions avec l'extérieur.

De nouveaux tests seront d'ailleurs effectués à domicile, dès vendredi, ainsi que dimanche soir lors du retour au CNR.

Le staff de l'équipe de France doit annoncer mercredi soir la liste des 31 joueurs pour préparer le match face à l'Ecosse, le dimanche 28 février, au Stade de France, pour le compte de la 3e journée du Tournoi des six nations.

Réunis fin janvier à Nice, le XV de France et son encadrement ont été placés dans une bulle sanitaire au protocole strict, avec notamment hôtels et vols privatisés, face à l'inquiétude notamment des autorités françaises devant les risques de propagation d'un des nouveaux variants du coronavirus, très présent en Grande-Bretagne.

Le personnel sur place est également testé, comme les joueurs, qui sont placés dans des chambres individuelles et devront porter le masque à chaque déplacement.

Même les journalistes n'ont pas accès aux joueurs puisque les échanges avec la presse se font uniquement par visioconférence.

"Prévenir la naissance d'un éventuel foyer, le détecter et le circonscrire sont trois actions fondamentales de notre protocole", avait ainsi assuré la FFR auprès l'AFP, rappelant que le protocole mis en place est renforcé par rapport à celui de la Coupe d'automne des nations.

A l'époque, les Fidjiens avaient dû déclarer forfait pour trois de leurs quatre matches après avoir contracté jusqu'à plus de trente cas positifs.

