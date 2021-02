C3: Rashford et Fernandes ouvrent la voie des 8es à Manchester United

Le milieu de terrain de Manchester United, le Portugais Bruno Fernandes (c), félicité par ses coéquipiers après son but marqué contre la Real Sociedad en 16e de finale aller de la Ligue Europa, le 18 février 2021 à Turin

Turin (Italie) (AFP)

Manchester United a pris une sérieuse option sur la qualification en corrigeant la Real Sociedad 4-0 jeudi à Turin en 16es de finale aller de Ligue Europa grâce à un doublé inspiré de son milieu de terrain en forme, Bruno Fernandes.

Le Portugais a ouvert le score sur une mésentente de la défense basque (27e), puis a doublé la mise en deuxième période sur un ballon bien brossé transmis par Marcus Rashford (57e), avant les buts de Marcus Rashford (65e) et Daniel James (90e) pour sceller ce récital.

Bien que ce match ait été disputé à huis clos sur terrain neutre (à la Juventus Stadium de Turin) en raison des restrictions sanitaires en Espagne, ces trois buts permettent aux Mancuniens de rentrer en Angleterre avec l'avantage des buts marqués à l'extérieur... et leur permettent d'avoir déjà un pied en 8es de finale avant le match retour, le 25 février.

Et la note aurait pu être encore plus salée pour les Basques, qui ont échappé à un 5e but du jeune Mason Greenwood pour un hors-jeu limite (69e).

Reversés de la Ligue des champions, les Mancuniens ne gardaient pas de bons souvenirs de leurs confrontations contre des équipes espagnoles en C3 depuis leurs éliminations contre Séville en 8es de finale de l'édition 2017-2018 et en demi-finale de l'édition 2019-2020.

Mais ils ont abordé cette compétition -la seule qu'ils peuvent encore raisonnablement espérer gagner cette saison vu la distance qui les sépare en championnat du rival Manchester City- avec sérieux et application.

Le gardien Alex Remiro a sorti trois gros arrêts dès l'entame de la partie (2e, 16e, 19e), mais n'a fait que retarder l'échéance pour les Basques, qui ont pour couronner le tout perdu Joseba Zaldua, sorti visiblement blessé aux ischio-jambiers (73e).

