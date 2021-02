Moins de 30.000 médecins libéraux inscrits pour vacciner la semaine prochaine

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Moins de 30.000 médecins libéraux, essentiellement des généralistes, se sont portés volontaires pour vacciner dans leurs cabinets à partir du 25 février, a-t-on appris jeudi auprès du ministère de la Santé, qui n'utilisera donc que la moitié des 550.000 doses livrées par AstraZeneca.

D'après la direction générale de la santé (DGS), "28.844 médecins libéraux se sont appareillés auprès d'une officine de référence pour la première livraison de doses réservées à la ville".

Officiellement prévenus vendredi, les praticiens avaient jusqu'à mercredi 23H00 pour se manifester auprès d'un pharmacien afin de recevoir la semaine prochaine un flacon de 10 doses du vaccin AstraZeneca, afin de vacciner leurs patients de 50 à 64 ans "atteints de comorbidités".

L'appel a surtout été suivi par les généralistes, qui représentent près de 97% des inscrits. Leur principal syndicat voit donc le verre à moitié plein: "C'est un bon résultat compte tenu du délai très court dont nous disposions et des informations qui circulent sur l'efficacité et les effets secondaires de ce vaccin", a déclaré à l'AFP Jacques Battistoni, président de MG France.

"L'engouement est là", a également affirmé le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors d'une conférence de presse.

"On demandait à ces médecins (...) d'organiser leur temps pour pouvoir recevoir plusieurs patients à la suite, pour pouvoir les vacciner. C'est une logistique qui n'est pas évidente pour eux, donc je les remercie pour leur engagement", a-t-il ajouté.

Mais les pharmaciens voient au contraire le verre à moitié vide, avec plus de 250.000 doses qui n'ont pas trouvé preneur.

"C'est dommage d'avoir toutes ces doses en réserve, mais les médecins ne pouvaient pas tous dégager une demi-journée pour vacciner dix patients d'affilée", constate Philippe Besset, président du syndicat FSPF, convaincu qu'il "manque la vaccination en pharmacie, en appui des médecins".

Un point de vue partagé par son homologue de l'Uspo, Gilles Bonnefond, qui suggère de "donner aux pharmacies" ces 250.000 doses, qui seraient ainsi injectées "en deux, trois jours".

Ce stock inutilisé aurait pu être encore plus élevé, si le laboratoire avait livré 700.000 unités, comme prévu initialement. Mais "le fabricant AstraZeneca a annoncé procéder à une réallocation dans le temps des volumes livrés", indique la DGS, assurant que "cette baisse sera rattrapée dès les livraisons de fin février".

Pas de quoi remettre en cause l'"augmentation progressive du rythme" de vaccination, selon M. Véran, qui table sur "1,2 million de premières injections au minimum au mois de mars" et "espèr(e) être en mesure d'ouvrir la vaccination" aux 65-74 ans "entre fin mars et début avril".

