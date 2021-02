L'Algérien Khaled Drareni, symbole du combat pour la liberté de la presse

Publicité Lire la suite

Alger (AFP)

Le journaliste algérien Khaled Drareni, libéré vendredi après presque un an de détention, a commencé sa carrière comme un présentateur télé vedette avant de devenir un symbole du combat pour la liberté de la presse dans son pays.

Relâché après une longue journée d'attente pour ses proches, les militants et collègues journalistes rassemblés devant le centre pénitencier de Koléa, à l'ouest d'Alger, il est apparu serein, en bonne forme, masque sanitaire sur le visage.

"Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont soutenu les détenus d'opinion car votre soutien est essentiel pour nous tous et il est la preuve de notre innocence", a-t-il réagi dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux.

A sa sortie de prison, il fait le V de la victoire avec les doigts, un signe qu'il a brandi ces dernières années face aux intimidations des autorités.

Né à Alger le 10 mai 1980 dans une famille aisée, Khaled Drareni, allure athlétique et charismatique, a étudié le droit et les sciences politiques à la faculté de Ben Aknoun à Alger, avant d'entamer une carrière de journaliste.

Après des débuts dans les médias publics, Khaled Drareni est propulsé comme présentateur vedette sur des chaînes privées à partir de 2013, notamment grâce à ses émissions sur Dzair TV et Echourouk TV.

Le journaliste de 40 ans est condamné mi-septembre à deux ans de prison ferme pour "incitation à attroupement non armé" et "atteinte à l'unité nationale". Il était apparu amaigri lors de son procès et l'on s'était inquiété sur ses conditions de détention.

Khaled Drareni, célibataire, a été menacé à plusieurs reprises par les services de sécurité qui lui reprochaient sa proximité avec le Hirak, le mouvement de protestation populaire. Il avait été arrêté en mars 2020 à Alger, en marge d'une manifestation.

Mais le journaliste se défend devant le tribunal: "Je n'ai fait qu'exercer mon métier".

Il couvre les marches du Hirak dès le début du mouvement en février 2019, notamment via son compte Twitter, suivi par des centaines de milliers de personnes, où il partage photos, slogans et déclarations en direct des défilés de la contestation.

Tandis que les procédures judiciaires s'enchaînent contre lui, journalistes et militants des droits humains se mobilisent en Algérie, mais aussi à l'étranger pour exiger sa libération immédiate.

Le président Abdelmadjid Tebboune --celui là même qui a permis sa libération en décrétant une grâce présidentielle en faveur de détenus du Hirak-- avait laissé entendre que Khaled Drareni était un espion au service d'ambassades étrangères, sans jamais citer son nom.

"Enfin libre! Après 11 mois de détention arbitraire pour avoir exercé son métier, notre correspondant en Algérie Khaled Drareni retrouve la liberté qu'il n’aurait jamais dû perdre!", a réagi RSF sur Twitter.

