Régionales: Orphelin officialise sa candidature en Pays de la Loire

Le député Matthieu Orphelin brigue la tête de liste du collectif "Pour une région Pays de la Loire écologique, citoyenne, solidaire" pour les élections régionales de juin, a-t-il indiqué vendredi à l'AFP.

"Nous allons être la première région écologique, solidaire et démocratique en France", a déclaré l'élu du Maine-et-Loire dans un message adressé aux signataires de cet appel, lancé en octobre 2020 et soutenu par EELV, Génération Écologie et Génération.s.

"Tout le monde" avait la possibilité de candidater parmi les près de 1.800 signataires de l'appel, a précisé Matthieu Orphelin à l'AFP. Une commission des listes proposera "un ou plusieurs scénarios, qui ensuite sera soumis à un vote de confiance des signataires" pour finalement désigner début mars la personne qui sera tête de liste, a-t-il expliqué.

"Pour que l'écologie gagne en 2022, il faut gagner une ou plusieurs régions en 2021", a estimé M. Orphelin.

Celui-ci a quitté le groupe LREM en février 2019, en invoquant notamment des avancées insuffisantes sur les "enjeux climatiques, écologiques et sociaux".

Avant d'être député, Matthieu Orphelin, 48 ans, natif de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), a notamment été élu conseiller régional Europe Ecologie des Pays de la Loire en 2010. Il fut porte-parole de Nicolas Hulot de 2012 à 2015.

La région Pays de la Loire, présidée par le socialiste Jacques Auxiette de 2004 à 2015, avait été remportée par Bruno Retailleau (LR) aux dernières élections. Le président du groupe LR au Sénat a depuis laissé la place à Christelle Morançais (LR).

Pour les élections régionales de juin, le PS a désigné le député de la Mayenne, Guillaume Garot, pour être tête de liste. Le RN a investi en janvier l'eurodéputé Hervé Juvin. De son côté, LREM a désigné en décembre l'ancien président de l'Assemblée et ancien ministre de l'Ecologie François de Rugy comme "chef de file".

