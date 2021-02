Top 14: Bayonne humilié, Agen coulé

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Sans pitié. Clermont a déroulé face à Bayonne (73-3) tandis qu'Agen a encaissé sa seizième défaite de rang, signant le pire début de saison de l'histoire du Top 14, samedi, lors de la 17e journée, en attendant le choc entre le leader toulousain et Lyon.

. La Rochelle s'en contentera

L'essentiel est assuré: sans briller, La Rochelle a confirmé sa bonne forme du moment en dominant le Stade français (16-11). Dernière équipe invaincue à domicile, les Maritimes ont décroché un neuvième succès au stade Marcel-Deflandre qui leur permet de s'accrocher au podium.

Les Rochelais ont, certes, eu de la chance de tomber sur un Nicolas Sanchez en manque de réussite au pied (trois échecs) mais peu importe, La Rochelle réalise une bonne opération. Les Parisiens, eux, repartent avec un point de bonus défensif qui peut être précieux dans la lutte pour les qualifications.

. Agen, triste record

Et de seize. Agen a encaissé une seizième défaite de rang, samedi à domicile contre Montpellier (39-19), le pire début de saison de l'histoire du Top 14.

Le précédent record appartenait à l'équipe de Perpignan de la saison 2018-2019. Pire, le SUA d'aujourd'hui n'a plus gagné depuis près d'un an: son dernier succès date du 22 février 2020 et un déplacement à Brive (30-16). Avec deux petits points au classement, 207 points marqués et 609 encaissés, les Agenais sont évidemment bons derniers du Top 14. Le record du plus petit nombre de points sur une saison est détenu par Bourgoin-Jallieu (6 en 2010-2011).

Le MHR, lui, a inscrit cinq essais, décroché le point de bonus offensif et s'est offert un peu d'air dans la course au maintien.

. Clermont humiliant

Dix essais pour une victoire écrasante 73-3. Clermont a coulé Bayonne, qui n'a remporté qu'un seul de ses cinq matches disputés en 2021.

Incapables de réagir face à la furia des Jaunards, les Basques ont pris la marée, encaissant un cinglant 49-0 en seconde période. Les Clermontois ont pu s'appuyer sur Camille Lopez, auteur d'un sans faute au pied pour la dixième fois cette saison (11 sur 11).

L'ASM est 4e au classement, bien calé derrière le peloton de tête formé par le Racing 92, La Rochelle et Toulouse.

. Le Racing 92 dans la douleur, Brive résiste, Pau craque

Le Racing 92 a enchaîné un quatrième succès de rang, son troisième consécutif à domicile, en battant Castres (23-20) au forceps. Comme souvent, les Franciliens ont alterné le bon et le moins bon mais les hommes de Laurent Travers, porté par Teddy Iribaren (16 points) et une touche conquérante, ont prouvé qu'ils avaient de la ressource.

Brive a tenu tête à l'UBB (25-23), la première défaite de 2021 pour les hommes de Christophe Urios. Le belle série de six rencontres sans défaite pour Bordeaux-Bègles s'arrête net.

Enfin, le RCT, malgré les absences, les difficultés en touche et l'incertitude liée au Covid-19, a pris le dessus sur Pau (33-29) en Béarn. La Section, qui court toujours après son deuxième succès de 2021, se rapproche de la zone rouge.

