Tour des Alpes-Maritimes et du Var: Woods sort du bois à Fayence

Le Canadien Michael Woods, alors dans l'équipe Education First, vainqueur de la 7e étape de la Vuelta, à Valdegovia, le 27 octobre 2020

Publicité Lire la suite

Fayence (France) (AFP)

L'expérimenté puncheur canadien Michael Woods (Israel Start-Up Nation) a pris le pouvoir dans le Tour des Alpes-Maritimes et du Var cycliste samedi grâce à sa victoire dans la deuxième étape courue autour de Fayence (Var).

Au sommet du mur de Tourrettes-Fayence, après 168,9 kilomètres d'efforts, il a devancé le Néerlandais Bauke Mollema (Trek-Segafredo), vainqueur vendredi à Gourdon (Alpes-Maritimes), de deux secondes, soit juste de quoi le déposséder du maillot mimosa de leader. L'Equatorien Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) complète le podium du jour.

Pour espérer l'emporter samedi, il fallait remplir deux conditions: avoir du punch et être bien placé au pied de l'ultime montée, un mur d'un kilomètre à 12% de pente moyenne, avec des passages à 25%.

"Il demande un effort similaire à celui dans le mur de Huy sur la Flèche Wallonne", avait estimé Woods, 3e de la classique ardennaise en 2020, avant le départ.

Le Canadien de 34 ans a peaufiné son plan lors de la première ascension du mur, à 34 kilomètres du but. "Je me suis dit que le bon endroit pour attaquer était aux 300 mètres. Dans une montée comme ça, sur environ 200 mètres, c'est très dur de me suivre". Il a en effet lâché les favoris un à un juste après une attaque du Français Alexis Vuillermoz (Total Direct Energie, 5e).

Dimanche, la 3e et dernière étape tourne autour de Blausasc (Alpes-Maritimes) sur seulement 134,7 km mais avec l'ascension de trois cols de première catégorie dont celui de la Madone de Gorbio, à 24 kilomètres de l'arrivée. Or, treize secondes seulement séparent les dix-neuf premiers du classement général. "Ce sera une belle étape de montagne avec de belles descentes. Le terrain, plus propice aux attaques, sera à notre avantage", estime David Gaudu.

Le grimpeur breton, troisième à 7 secondes de Woods, n'est que le premier des quatre as de la Groupama-FDJ, qui peut toujours compter sur Rudy Molard (4e), Valentin Madouas (8e) et Thibaut Pinot (12e). Quant au tenant du titre, le Colombien Nairo Quintana (Arkea-Samsic, 10e), il n'a pas encore abdiqué.

© 2021 AFP