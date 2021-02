Mondiaux de ski alpin: la succession du roi Hirscher en jeu sur le slalom

Publicité Lire la suite

Cortina d'Ampezzo (Italie) (AFP)

A moins d'un exploit de Jean-Baptiste Grange, un champion du monde de slalom inédit devrait être sacré dimanche à Cortina d'Ampezzo (Italie), pour la dernière course des Mondiaux, dans une discipline qui a connu sept vainqueurs différents cet hiver.

- Le tenant du titre: Marcel Hirscher -

Le roi autrichien, triple champion du monde du slalom (2013, 2017 et 2019), avait pris sa retraite à l'été 2019 à seulement 30 ans. Depuis, le jeu s'est ouvert et personne ne règne sur la discipline comme il avait pu le faire.

Le seul autre skieur déjà sacré en course dimanche est le Français Jean-Baptiste Grange (2011 et 2015), moins en vue qu'à sa grande époque, mais toujours capable de coups à 36 ans (6e à Madonna di Campiglio cet hiver).

- Le favori: Marco Schwarz -

L'Autrichien âgé de 25 ans, annoncé justement comme le successeur d'Hirscher, réalise sa meilleure saison. En tête du classement de la spécialité, il a remporté ses deux premiers slaloms de Coupe du monde et se montre le plus régulier (sept podiums en neuf courses). Pour ne rien gâcher, le médaillé de bronze en 2019 est en grande forme sur ces Mondiaux (titré en combiné, 3e du géant).

- Le Français: Clément Noël -

Numéro deux mondial l'hiver dernier, le Français s'est montré irrégulier cette saison avec du très bon (victoire à Chamonix, 2e à Flachau) et de grosses désillusions (trois zéros).

"On ne va pas cacher que c'est la course la plus importante de la saison, c'est ça qui fait que c'est particulier. On sait que c'est le grand évènement de l'année, qu'on a encore plus envie de réussir, c'est une motivation supplémentaire, comme dit Victor (Muffat-Jeandet), un supplément d'âme", a-t-il déclaré.

En plus de Noël et Grange, l'équipe de France pourra compter sur Victor Muffat-Jeandet, auteur d'un bon début de saison dans la discipline, et Alexis Pinturault, qui cherchera à se relever de sa désillusion du géant (sorti de piste).

- Le chiffre: 71 -

Ce la fait 71 ans que la Suisse n'a pas été titrée sur le slalom masculin, depuis la victoire du skieur des Ponts-de-Martel (canton de Neuchâtel) Georges Schneider en 1950. Même si leur leader Daniel Yule rate complètement sa saison (aucun top 5), les Helvètes restent de sérieux outsiders avec Ramon Zenhäusern (trois podiums dont une victoire cet hiver) et Loïc Meillard.

Dimanche 21 février: slalom hommes, 1re manche à 10h00, 2e manche à 13h30

