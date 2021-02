Tennis : Djokovic décroche son 9e Open d'Australie, en surclassant Medvedev en finale

Le Serbe Novak Djokovic s'est facilement imposé, dimanche, en finale de l'Open d'Australie contre le Russe Daniil Medvedev, à Melbourne. Le numéro un mondial n'a pas fait dans la dentelle en l'emportant en trois manches, alors que son adversaire restait lui sur une impressionnante série de20 victoires de rang et trois tournois remportés.

Publicité Lire la suite

Le numéro 1 mondial Novak Djokovic a remporté son 9e Open d'Australie, un record, et son 18e titre du Grand Chelem, en surclassant le Russe Daniil Medvedev (4e) en trois sets (7-5, 6-2, 6-2), le tout en moins de deux heures, dimanche 21 février, à Melbourne.

À 33 ans, le Serbe entre un peu plus dans la légende du tennis et revient ainsi à deux longueurs du record de trophées en Grand Chelem co-détenu par Roger Federer et Rafael Nadal.

Le pari physique de Novak Djokovic, qui avait semblé au bord de l'abandon au troisième tour, touché aux abdominaux, est parfaitement relevé.

Daniil Medvedev, lui, perd sa deuxième finale majeure après l'US Open 2019 et voit sa série de vingt victoires consécutives brutalement interrompue.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne