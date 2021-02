XV de France: sans Dupont contre l'Ecosse, Marchand et Vincent positifs

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Coup dur pour les Bleus! Le demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont, positif au Covid-19, a déclaré forfait pour le troisième match du Tournoi des six nations, dans une semaine, contre l'Ecosse.

Le Toulousain, joueur-clé des Bleus de Fabien Galthié, a été testé positif plus tôt dans la semaine et ne figure pas dans la liste des 31 convoqués pour préparer la rencontre face au XV du Chardon, pas plus que le talonneur Julien Marchand ni le centre Arthur Vincent, huitième et neuvième cas détectés chez les Bleus depuis une semaine.

Asymptomatique, Dupont (24 ans, 29 sélections) va rester à l'isolement les prochains jours.

Samedi, c'est le pilier de Montpellier Mohamed Haouas et l'ailier de Toulon Gabin Villière qui avaient été testés postifs. Ils sont également absents de la liste, tout comme les Toulonnais Jean-Baptiste Gros et Swan Rebbadj, déclarés "cas contacts" par la Fédération.

Dans le staff, le sélectionneur Fabien Galthié, le co-entraîneur de la conquête Karim Ghezal, l'entraîneur des avants William Servat et un quatrième membre de l'encadrement des Bleus, non identifié, avaient également été testés positifs.

Le capitaine Ollivon (Toulon), les deuxièmes lignes Bernard Le Roux (Racing 92) et Paul Willemse (Montpellier), le centre Gaël Fickou (Stade français), l'arrière Brice Dulin (La Rochelle) ou les ailiers Teddy Thomas (Racing 92) et Damian Penaud (Clermont)... figurent, eux, dans le groupe.

Au total, le staff des Bleus a donc effectué sept changements: Dorian Aldegheri (Toulouse, 7 sélections), Teddy Baubigny (Racing 92, 1 sél.) et Hassane Kolingar (Racing 92, 2 sél.) en première ligne; Maxime Lucu (UBB, 0 sél.) à la charnière, Jonathan Danty (Stade français, 6 sél.) et Yoram Moefana (Bordeaux-Bègles, 2 sél.) au centre font leur apparition dans le groupe des 31, tout comme l'ailier Donovan Taofifenua (Racing 92, 0 sél.).

Leader du Tournoi des six nations, après deux succès en Italie (50-10) puis en Irlande (15-13), le XV de France doit recevoir l'Ecosse au stade de France avant de se rendre en Angleterre le 13 mars puis d'affronter le pays de Galles la semaine suivante.

Les joueurs ont été libérés mercredi soir et reviennent au CNR de Marcoussis dimanche pour préparer la rencontre face à l'Ecosse, le 28.

Les Ecossais n'ont plus battu les Bleus au Stade de France depuis un succès 36-22 en 1999.

© 2021 AFP