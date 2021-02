C1: le Bayern désormais sans filet dans sa quête de doublé

L'entraîneur du Bayern de Munich Hans-Dieter Flick (g) et Kingsley Coman, le 20 février 2021 à Francfort (Allemagne)

Moins souverain, le Bayern Munich entre en piste en huitième de finale de Ligue des champions contre la Lazio Rome (21h00) avec l'ambition affichée de conserver son titre. Un exploit accompli seulement par le Real Madrid dans la version moderne de l'épreuve.

L'autre match de la soirée, Atlético Madrid-Chelsea, se dispute à Bucarest, en Roumanie, en raison des restrictions sanitaires en Espagne qui empêchent la venue d'un club britannique. Budapest, en Hongrie, s'est également imposée comme base de repli aux clubs allemands de Leipzig et de Mönchengladbach pour recevoir respectivement Liverpool (0-2 la semaine dernière) et Manchester City (mercredi 21h00).

Le Bayern, invaincu depuis 17 rencontres dans la compétition reine (16 victoires, un nul), arrive à Rome dans la peau du favori. Mais le "Rekordmeister" de Robert Lewandowski est actuellement diminué par les blessures (Tolisso, Gnabry, Douglas-Costa), le Covid-19 (Pavard, Müller), et la fatigue d'un effectif sur-sollicité depuis des mois.

"On a laissé beaucoup de jus dans les voyages dernièrement", a reconnu lundi Kingsley Coman, dans une allusion notamment au Mondial des clubs mi-février, gagné par le Bayern mais qui a obligé l'équipe à un long et difficile déplacement au Qatar.

- Sur les traces de Zidane -

"Il faut admettre que ces dernières semaines, la charge sur les garçons a été énorme, et il nous manque des joueurs importants", reconnaît aussi le coach Hansi Flick. "Mais c'est la Ligue des champions, ce sont des matches particuliers, et nous avons pour ces matches-là une motivation particulière."

Le rêve du Bayern? Marcher sur les traces du Real de Zinédine Zidane, seule équipe de l'ère moderne (depuis 1993) à avoir non seulement conservé son titre, mais aussi à l'avoir gagné trois fois d'affilée (2016-2017-2018).

Pour les vieux sages du foot allemand Ottmar Hitzfeld et Jupp Heynckes (tous deux vainqueurs de la compétition comme entraîneurs avec le Bayern en 2001 et 2013), cités par le magazine Kicker, ce Bayern-là en a les moyens.

"L'équipe n'est pas vieille, l'environnement est bon", assure Hitzfeld. "D'autant, renchérit Heynckes, que d'autres grands d'Europe vacillent actuellement", dont le Paris SG, la Juventus, Barcelone ou encore Liverpool, à la peine dans leurs championnats

Le Bayern lui-même, quoique toujours en tête en Bundesliga, vient de concéder en moins d'une semaine un nul contre le mal classé Bielefeld (3-3) et une défaite à Francfort (2-1), après des premières périodes calamiteuses.

"Je voudrais que mon équipe soit présente dès le coup d'envoi", a d'ailleurs demandé Flick lundi. "Nous avons une idée claire du football que nous voulons jouer et je voudrais le voir tout de suite sur le terrain."

- "Rien n'est impossible" -

Ceux qui décortiquent les "faiblesses" du géant bavarois observent aussi que l'effectif, dans sa profondeur, est moins riche que l'an dernier.

Thiago, parti à Liverpool, n'a pas été remplacé par un joueur de son calibre. Philippe Coutinho (onze but, six passes décisives) et Ivan Perisic (huit buts, dix passes), qui étaient des remplaçants de luxe, ont également quitté le club.

Ces dernières semaines, avec plusieurs cadres à l'infirmerie, cette baisse de qualité du banc est visible. Les recrues Bouna Sarr, Eric Choupo-Moting ou Marc Roca n'ont pas fait oublier les partants.

Même un talent incontesté comme Leroy Sané, arrivé de Manchester City avec le statut de star, peine à se glisser dans le moule du Bayern, qui exige de ses joueurs un engagement physique et mental absolu.

Gagner deux fois de suite la Ligue des champions est "exceptionnel et très difficile", concède Thomas Müller, "mais rien n'est impossible". Une belle incantation pour ses coéquipiers, puisque Müller, touché par le Covid-19, sera absent à Rome.

