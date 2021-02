Niger : le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, remporte la présidentielle

Mohamed Bazoum, alors candidat du parti au pouvoir, s'adresse aux médias après avoir voté lors du second tour de la présidentielle nigérienne, à Niamey le 21 février 2021. © Issouf Sanogo, AFP

L’ancien ministre nigérien de l’Intérieur et candidat du parti au pouvoir Mohamed Bazoum a remporté le second tour de l’élection présidentielle avec 55,75 % des voix, a annoncé mardi la Commission électorale nationale indépendante. Il a ainsi battu l’ex-président Mahamane Ousmane et doit succéder à l’actuel chef de l’État, Mahamadou Issoufou.