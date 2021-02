C1: Marcus Thuram, revoir la lumière

Publicité Lire la suite

Mönchengladbach (Allemagne) (AFP)

Cinq matches de suspension, et surtout une confiance perdue à retrouver: Marcus Thuram, qui défie Manchester City mercredi (21h00) en Ligue des champions avec Mönchengladbach, a payé au prix fort un crachat malencontreux sur un adversaire mi-décembre.

Auteur d'un doublé en Ligue des champions en octobre contre le Real Madrid en phase de poule (2-2), sélectionné pour la première fois en équipe de France en novembre, le puissant attaquant de 23 ans était en plein élan lorsque "l'incident" de décembre l'a stoppé net.

Lors d'une altercation verbale en cours de match, il y a eu ce crachat sur son vis-à-vis de Hoffenheim. Carton rouge, cinq matches de suspension, et une image entachée par des médias allemands qui n'hésitent pas à parler "d'attaque au crachat", en soulignant qu'en période de Covid-19, le geste est particulièrement dangereux.

Marcus Thuram, connu pour sa correction, s'excuse platement, assurant que le jet de salive est parti involontairement, dans le feu de la dispute. Son père Lilian, champion du monde 1998 avec la France, qui l'a éduqué dans le respect des valeurs de droiture et de fair-play, se dit d'abord "extrêmement choqué", avant d'accepter la version de son fils.

Mais le mal est fait.

- "Un moment difficile" -

En son absence, le Borussia continue à briller: dix points pris en quatre matches, dont une victoire de prestige 3-2 contre le Bayern Munich.

Son coach Marco Rose en tire alors les conséquences logiques. "Marcus ne sera pas obligatoirement titulaire après son retour de suspension, il va devoir regagner sa place en s'entraînant dur et en livrant de bonnes performances", lâche-t-il mi-janvier.

Le néo-international (3 sélections) ne rejoue finalement que le 22 janvier: entré en fin de match contre Dortmund, il marque le quatrième et dernier but d'une victoire 4-2, son sixième cette saison (pour huit passes décisives).

"Evidemment Marcus Thuram a passé un moment difficile", reconnaît à chaud l'entraîneur, "et j'espère de tout cœur qu'il va de nouveau refaire les gros titres pour des raisons sportives".

Mais Rose tient parole et ne déroule pas vraiment le tapis rouge à son attaquant. Touché au genou début février, l'ancien Guingampais n'a été titularisé qu'une seule fois sur les cinq derniers matches de Bundesliga, et n'a été associé à aucun but depuis celui contre Dortmund.

- Vers Dortmund ? -

Samedi, lors de la défaite à domicile contre Mayence (2-1), il était de nouveau sur le banc, entré en jeu seulement pour les 17 dernières minutes.

Malgré son manque de compétition, il devrait tout de même être titulaire mercredi, en soutien de son complice et compatriote Alassane Pléa à la pointe de l'attaque.

Sa puissance physique, alliée à une finesse technique appréciable chez un joueur de son gabarit, sera précieuse face à la défense de fer du onze de Pep Guardiola (15 buts encaissés en 25 journées de Premier League).

Ces derniers jours, Thuram suscite de nouveau l'intérêt du public, mais pas pour ses performances: après l'annonce du départ de Marco Rose vers Dortmund la saison prochaine, certains médias assurent que le joueur pourrait suivre son coach dans la Ruhr. Une clause libératoire de 30 millions d'euros dans son contrat (qui court jusqu'en 2023) rendrait le transfert possible dès cet été, croit savoir le quotidien Sport-Bild.

S'il veut que l'on reparle de lui enfin pour ses performances sur le terrain, Thuram n'a qu'une chose à faire: mettre le feu contre Manchester City. Comme il l'avait fait contre le Real.

