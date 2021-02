Un Van Gogh de la période parisienne mis en vente à Paris le mois prochain

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Un des rares Van Gogh encore en mains privées, datant de sa période parisienne et montrant la Butte Montmartre sous un jour bucolique, sera mis en vente fin mars par Sotheby's.

Daté de 1887, peint pendant les deux courtes années que Vincent van Gogh passa à Paris, cette "Scène de rue à Montmartre" représente le Moulin à poivre, l'un des moulins de la Galette, derrière des palissades, sur fond de ciel d'hiver bleu-gris. Au premier plan, un couple se promène et deux enfants jouent.

Le tableau sera vendu le 25 mars en visio par les équipes de Sotheby's à Paris, New York, Hong Kong et Londres. Son estimation est de 5 à 8 millions d’euros.

"Les tableaux de la série de Montmartre sont rares. Il est très probable qu’il va susciter beaucoup d’intérêt auprès des particuliers, les grands collectionneurs de Van Gogh qui sont partout, et peut être aussi auprès des institutions", a déclaré à l'AFP Aurélie Vandevoorde, directrice du département art impressionniste.

Dans l'itinéraire du peintre hollandais (1853/1890), ce tableau marque un tournant, un début expressionniste avec un emploi de la couleur visant à créer une impression au-delà de la retranscription de la réalité.

Le tableau était répertorié dans les catalogues (par des photos en noir et blanc), mais n’était jamais apparu depuis son acquisition par une famille française vers 1920.

Le tableau "sera exposé d'abord à Amsterdam, où se trouvent les plus grands collectionneurs de l’artiste, et sera étudié par le musée Van Gogh qui manifeste un réel intérêt pour l’œuvre", a indiqué Claudia Mercier, commissaire priseur de la maison Mirabaud Mercier, à laquelle les propriétaires ont confié le tableau. Cette maison s'est associée avec Sotheby's pour la vente.

L'oeuvre ira à Hong Kong, puis reviendra à Paris pour être présenté à Drouot (16-18 mars) et enfin chez Sotheby’s (19-23 mars), a ajouté Mme Mercier.

"C’est un témoignage sur Montmartre à la fin du XIXème siècle", a souligné Aurélie Vandevoorde. Les Parisiens allaient se promener et s'amuser dans le parc du Moulin de la Galette, mais Van Gogh était plus sensible au côté bucolique qu'à la représentation des cabarets.

Le dernier Van Gogh adjugé en vente publique, Laboureur dans un champ (1889), avait atteint 81 millions de dollars en 2017 chez Christie's à New York.

