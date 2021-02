YouTube va lancer des comptes pour les adolescents avec contrôle parental

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

YouTube a annoncé mercredi qu'il allait proposer dans les prochains mois des comptes permettant aux adolescents d'utiliser la plateforme dans le cadre des restrictions imposées par leurs parents.

Dans sa version bêta, ce service donnera aux parents la possibilité d'utiliser leur compte Google pour faire accéder leurs enfants à YouTube (une filiale de Google) tout en supervisant les contenus disponibles, a indiqué James Beser, responsable des produits familiaux au sein de la plateforme.

"Nous avons entendu, de la part des parents et enfants plus âgés, que les pré-adolescents et les jeunes adolescents avaient des besoins différents que nos produits ne remplissent pas entièrement", a écrit M. Beser dans un billet de blog.

"Nous annonçons un nouveau choix pour les parents qui ont décidé que leurs pré-adolescents et jeunes adolescents étaient prêts à explorer YouTube via un compte supervisé", a-t-il ajouté.

Grâce à la fonctionnalité "explorer", les parents pourront consulter les vidéos considérées comme appropriées pour des enfants de 9 ans et plus, tels que des tutoriels, des parties de jeux vidéo, des clips musicaux ou des contenus éducatifs et d'actualité.

Un autre réglage permettra aux enfants d'avoir accès aux vidéos jugées convenables pour les enfants âgés de 13 ans et plus et d'inclure les diffusions en direct.

Une troisième option laissera aux parents la possibilité de rendre tout YouTube accessible à leurs enfants, exception faite des contenus nécessitant un âge minimal ou abordant des sujets sensibles.

Cette gamme de choix a pour objectif de permettre aux parents d'accorder à leurs enfants d'avantage de libertés sur YouTube tout en instaurant certaines limites, explique M. Beser.

"Nous utiliserons un mélange de données liées aux recherches des utilisateurs, d'apprentissage automatique et d'intervention humaine pour déterminer quelles vidéos seront incluses", a indiqué le responsable.

"Nous savons que nos systèmes feront des erreurs et nous continuerons à nous améliorer au fil du temps."

Destinée aux utilisateurs de plus de 13 ans à l'origine, la plateforme de partage de vidéos a créé en 2015 le service YouTube Kids contenant des fonctionnalités comme le contrôle parental.

YouTube a été fréquemment critiqué pour ne pas suffisamment filtrer des contenus et des publicités inappropriés à son public le plus jeune.

© 2021 AFP