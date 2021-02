L1: Mbappé et le Paris SG se rachètent, Metz européen

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, ont réagi au couac contre Monaco en battant facilement le dernier, Dijon (4-0), samedi pour la 27e journée de Ligue 1 où Metz, vainqueur à Bordeaux (2-1) grimpe à la 5e place.

Après toutes ces fausses notes contre les Monégasques (2-0) six jours plus tôt, les Parisiens, Mbappé en tête, ont repris leur partition, avec un cinquième 4-0 en douze confrontations contre une de leurs victimes favorites.

Le champion du monde a signé ses 17 et 18e buts de la saison (32e, 51e) pour ramener le PSG à la deuxième place, un point derrière Lille, qui reçoit Strasbourg dimanche (17h00).

Paris double Lyon, attendu au Vélodrome pour le choc de la journée, un "Olimpico" contre un Marseille qui vient de changer à la fois de président et d'entraîneur.

L'Italien Moise Kean (6e) a lancé le prélude de la nouvelle chute de Dijon, et le Portugais Danilo Pereira l'a contresignée de son premier but en L1 (82e).

Avec cette huitième défaite d'affilée toutes compétitions confondues, le DFCO file vers la relégation. Les Bourguignons comptent huit longueurs de retard sur Nantes (18e) et Lorient (19e). Ils n'ont plus gagné depuis le 23 décembre à Nîmes (3-1).

L'équipe de David Linarès était si faible samedi après-midi qu'il ne faut pas en tirer de conclusions trop tranchées sur un regain du PSG, vraiment pas dans le ton contre Monaco. Le match joué sur un tempo très lent est resté très loin de l'intensité qui attend les Parisiens en Ligue des champions pour le 8e de finale retour contre Barcelone, le 10 mars.

- "Olimpico" dimanche -

Mais les joueurs de Mauricio Pochettino ont trois buts d'avance (4-1) et encore un match pour peaufiner les réglages, mercredi à Bordeaux, où ils ne pourront aligner ni Angel Di Maria ni Neymar, convalescents, ni Mbappé, suspendu.

Mais dans leur chemin vers le Barça, l'étape girondine pourrait permettre aux Parisiens d'effectuer encore des réglages si Bordeaux joue aussi peu qu'en seconde période contre Metz.

Après un bon début, et un but de Samuel Kalu (14e), les Marines se sont totalement désaccordés et ont concédé une cinquième défaite en six matches, plus un nul, et une élimination en Coupe de France contre un club de L2, Toulouse (2-0).

L'entrée en fin de match d'Hatem Ben Arfa, totalement transparente, n'a rien changé.

Metz en profite pour prendre la 5e place, en position de se qualifier pour la Ligue Europa, grâce à une seconde période jouée crescendo.

Une chevauchée de Vagner Dias pour conclure une ultime attaque a permis au Cap-Verdien de signer le but vainqueur à la dernière minute (90+1) et de doubler provisoirement Lens au classement (6e), qui joue dimanche à Angers.

Les Grenats avaient logiquement égalisé sur une frappe enveloppée à la Thierry Henry de Thomas Delaine (72e).

A surveiller dimanche le match du dernier membre du carré de tête, Monaco (4e), face à Brest, et le duel pour le maintien entre les deux derniers clubs à avoir changé d'entraîneur, le Nîmes (17e) de Pascal Planque contre le Nantes (18e) d'Antoine Kombouaré, qui le suit à un point.

Vendredi, Nice s'était imposé en ouverture de la journée à Rennes (2-1), qui s'enfonce avec une série de quatre défaites et deux nuls.

