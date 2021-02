Mondiaux de ski de fond: 3e titre pour Johaug sur le skiathlon

Publicité Lire la suite

Oberstdorf (Allemagne) (AFP)

La Norvégienne Therese Johaug, immense favorite, a remporté son 3e titre mondial sur le skiathlon (7,5 km en style classique puis 7,5 km en skating) samedi aux Mondiaux d'Oberstdorf (Allemagne).

Tenante du titre, Johaug est tombée dans la première partie de course, mais s'est rapidement reprise pour revenir en tête et creuser mécaniquement l'avance pour l'emporter devant les deux Suédoises Frida Karlsson (à 30 sec) et Ebba Andersson (à 30,2 sec).

Johaug décroche ainsi à 32 ans une 16e médaille en six participations aux Championnats du monde, son 11e titre, le 8e individuel.

La Française Delphine Claudel s'est surpassée pour prendre la 7e place (à 1:22.7), son meilleur résultat dans la discipline qui valide à 24 ans sa progression (elle avait terminé 31e du skiathlon aux Mondiaux 2019).

