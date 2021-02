Six Nations: les Gallois ne veulent pas se planter, l'Irlande doit reverdir

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

France-Ecosse reporté, la 3e journée du Tournoi des six nations, disputée samedi, verra le pays de Galles se frotter à l'Angleterre tandis que l'Irlande tentera de compenser ses ambitions perdues en Italie.

. Examen d'Anglais pour les Gallois

Après avoir croqué l'Irlande (21-16) puis surpris l'Ecosse (25-24), le pays de Galles affronte "l'équipe à battre", selon les mots du sélectionneur Wayne Pivac.

Après une année 2020 compliquée, terminée à la cinquième place du Tournoi et trois petites victoires en dix matches, le XV du Poireau semble avoir retrouvé des couleurs, porté par sa nouvelle pépite, l'ailier Louis Rees-Zammit, meilleur marqueur d'essais (3) et meilleur joueur du dernier week-end.

"On ressasse ce qui s'est passé avant mais on est bel et bien passés à autre chose. Il y a une Triple Couronne en jeu pour nous et c'est excitant. Si nous pouvons être performants sur 80 minutes...", a assuré Pivac.

Plus que ce trophée honorifique, disputé entre les nations britanniques, le pays de Galles resterait -en cas de succès- encore en course pour le Grand Chelem. Avant une possible finale, face aux Bleus, le 20 mars au Stade de France.

Le XV de la Rose, pas franchement convaincant depuis le début du Tournoi, entend lui se rattraper: "Ca passe ou ça casse", a d'ailleurs admis le sélectionneur Eddie Jones.

"On veut montrer aux gens de quoi nous sommes capables, que nous pouvons bâtir de grosses performances. Le meilleur reste à venir!", a ajouté le technicien, qui sera privé de son troisième ligne Courtney Lawes.

L'ailier George North (28 ans) vivra lui sa centième cape avec le pays de Galles, le plus jeune "centurion" du pays.

. Pas le droit à l'erreur pour les Irlandais

L'Irlande a commencé son Tournoi par deux défaites, devant le pays de Galles (21-16) puis contre la France (15-13). Un troisième revers, ce qui serait une première depuis 1998, et le Tournoi des cinq nations ne serait pas du goût des supporters irlandais.

Car l'Irlande joue gros à Rome: face aux Italiens, qui ne se sont plus imposés dans le Tournoi depuis le 28 février 2015, une défaite ferait mauvais genre. Pas question donc de se laisser prendre au piège italien.

"Ce serait le moment idéal pour retrouver la victoire. Ils veulent se reprendre, on est concentrés", a assuré le demi de mêlée italien Paolo Garbisi.

Mais les Irlandais auront à coeur de se rattraper, à commencer par Jonathan Sexton, de retour dans le XV de départ, un des sept changements par rapport à l'équipe qui avait perdu contre les Bleus.

Le capitaine connaît d'ailleurs les ingrédients pour revenir: "Respecter les Italiens, aller à Rome avec la bonne attitude, l'envie de se battre et de bien jouer notre jeu ainsi qu'être plus précis."

Même son de cloche du côté du sélectionneur. "L'Italie joue vraiment bien. On les respecte mais on espère mettre notre empreinte sur ce match. A Rome, il y a deux ans (victoire 26-16, NDLR), nous avions été un peu négligents. L'année dernière, ça allait mieux et j'espère que, cette fois, ce serait encore meilleur", a confié Andy Farrell. Réponse samedi.

