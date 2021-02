Boxe: Alvarez démolit Yildirim et conserve ses titres des super-moyens

Le boxeur mexicain Saul "Canelo" Alvarez après avoir retenu ses ceintures WBA et WBC des super-moyens contre le Turc Avni Yildirim à Miami (Etats-Unis) le 27 février 2021

Washington (AFP)

Le Mexicain Saul "Canelo" Alvarez a conservé ses titres WBC et WBA des super-moyens en battant par KO technique le Turc Avni Yildirim samedi au Hard Rock Stadium de Miami.

Dès le premier gong, Alvarez n’a laissé aucune chance à Yildirim, dont c’était le premier combat en plus de deux ans et qui restait sur une défaite.

A la troisième reprise, Yildirim s’est retrouvé à terre, puis n’a pas repris le combat à la quatrième reprise, sonné par les uppercuts incessants de "Canelo".

"Je voulais faire un grand combat ici et j'ai fait ce que j'avais à faire", a déclaré Alvarez, qui à 30 ans signe la 55e victoire de sa carrière, dont 37 par KO, contre une défaite et deux nuls.

"J'avais besoin d'un KO et c'est ce que j'ai fait. Peu importe qu'ils soient plus grands, qu'ils aient plus de portée ou qu'ils aient un bon entraîneur. Je suis venu pour faire mon travail, je suis venu ici pour gagner", a-t-il poursuivi.

Saul Alvarez était obligé de participer à ce combat pour conserver ses deux ceintures. Désormais, il aspire à être le premier à unifier tous les titres de la catégorie super-moyens.

"Je veux rentrer dans l'histoire. Personne ne l'a fait", a déclaré Alvarez.

Son prochain combat est prévu le 8 mai contre le champion WBO, le Britannique Billy Joe Saunders. Caleb Plant, champion IBF, devrait ensuite suivre.

- Domination -

Le combat de samedi peut donner des sueurs froides à Saunders tant le Turc de 29 ans n'a pas été à la hauteur.

Hésitant d'emblée, il a laissé Alvarez prendre l'avantage aux points à l'aide de crochets au corps et d'uppercuts bien sentis.

Yildirim n'a opposé que très peu de résistance face à la domination du Mexicain.

C'est au troisième round qu'Alvarez a porté les coups décisifs. Il a déjoué la garde du Turc d'un direct du gauche venu s'écraser sur son menton, et enchaîné du droit pour l'envoyer dans les cordes.

Yildirim a tenu bon jusqu'à la fin du round, mais le public a pu entendre son entraîneur Joel Diaz lui dire qu'il ne le voyait pas tenir plus d'une reprise supplémentaire. Et effectivement, le Turc a préféré ne pas continuer le combat, offrant la victoire par KO technique à "Canelo".

