XV de France: "S'il y a mensonge, il doit y avoir des sanctions", estime l'ex-sélectionneur Skrela

Paris (AFP)

"S'il y a mensonge" autour du cluster du XV de France, "il doit y avoir des sanctions", a estimé dimanche l'ex-sélectionneur Jean-Claude Skrela (1995-1999), élu d'opposition au comité directeur à la Fédération française de rugby (FFR), dans un entretien à l'AFP.

Q: La ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu a demandé une enquête interne à la FFR et sollicité le ministère de la Santé. Êtes-vous satisfait?

R: "La bonne méthode serait de savoir ce qu'est la bulle sanitaire. Comment elle fonctionnait? Il faudrait connaître le contenu de la bulle. Le ministère des Sports devrait aujourd'hui diligenter une enquête menée par des inspecteurs généraux (du ministère). Il n'y a que des personnes externes à la fédération qui peuvent mener cette enquête."

Q: Que pensez-vous du rôle de Serge Simon, vice-président de la Fédération et "covid manager" des Bleus?

R: "Dans tous les clubs français, il y a un +covid manager+. Et ils ont pris ce rôle très au sérieux pour que les clubs puissent jouer au rugby. Aujourd'hui, il y a des clubs (amateurs) qui ne peuvent pas jouer. Ils ne peuvent que s'entraîner sans opposition. Eux ont la chance de pouvoir voyager et de jouer au rugby. Il faut faire preuve de respect. Il y a certes Serge Simon, mais il y a surtout Bernard Laporte qui est le président. C'est lui qui donne les ordres, le tempo. Si l'organisation autour de la bulle n'a pas fonctionné, ils en sont tous les deux les responsables. S'il y en a qui sont allés se promener dehors, qui sont allés manger des gaufres, c'est qu'on leur a permis de le faire. Si c'est vrai, c'est inadmissible parce qu'ils n'auraient pas respecté le contrat qu'on leur a fixé. Quelque part, ils sont en train aussi de mentir au monde du rugby en disant qu'ils avaient le droit de sortir. Je ne demanderais pas la démission mais s'il y a mensonge, il doit y avoir des sanctions."

Q: Cet épisode peut-il laisser des traces dans une équipe en pleine renaissance?

R: "Il ne laissera des traces que si la vérité n'est pas avérée, si on reste sur des discours qui ne sont pas réels et que les joueurs n'ont plus confiance en la tête de la fédération. Il faut donc que la vérité soit établie. S'il y a mensonge, c'est une enquête externe qui pourra le déterminer. Et s'il y a effectivement des mensonges, il faudra crever l'abcès et ensuite reconstruire autour de l'état d'esprit collectif. Le rugby c'est un sport de combat. Qui dit combat dit état d'esprit de solidarité. Pour le reconstruire, il faudra que tout le monde les assume, qu'on les balaie et que l'on passe à autre chose. Je pense que c'est à ce prix que cette jeune équipe de France, en reconstruction et qui commençait à compter dans le rugby européen, pourra gagner le Tournoi."

Q: La confiance peut-elle être rompue entre les joueurs et l'encadrement?

R: "Si Fabien Galthié est vraiment sorti (de la bulle) et que c'est prouvé, comme cela a été dit (par des médias), alors qu'il prône l'engagement, le respect et souligne la chance de pouvoir continuer à jouer au rugby, il va falloir qu'il s'en explique et dise la vérité aux joueurs. Moi, j'ai eu des difficultés avec des joueurs quand je leur disais la vérité en face, quand il s'agissait de ne pas les sélectionner. Je sais que cela fait mal quand on dit la vérité. Mais ils ne pourront reconstruire que par la vérité. Et derrière ils auront du travail pour reconstruire un état d'esprit collectif basé sur la confiance."

Propos recueillis par Ludovic LUPPINO

© 2021 AFP