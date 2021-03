Coupe d'Allemagne: Dortmund bat M'Gladbach et jouera les demi-finales

Le milieu anglais de Dortmund, Jadon Sancho (g), félicité par ses coéquipiers pour son but lors du quart de finale de la Coupe d'Allemagne à Mönchengladbach, le 2 mars 2021

Publicité Lire la suite

Mönchengladbach (Allemagne) (AFP)

Dortmund s'est qualifié mardi pour les demi-finales de la coupe d'Allemagne en allant s'imposer 1-0 à Mönchengladbach grâce à Jadon Sancho, dans une compétition plus ouverte que jamais depuis l'élimination du Bayern Munich en 16e de finale.

Dans ce "choc des Borussia", Dortmund a confirmé son retour en forme après son gros passage à vide de décembre/janvier, qui l'a fait reculer en 5e position du championnat à 13 points du Bayern, leader.

Les "Borussen" devront dorénavant partager le rôle de favori avec le vainqueur de l'autre grosse affiche de ces quarts de finale, entre le deuxième de la Bundesliga Leipzig et le troisième Wolfsburg (mercredi 20h45).

Sancho a marqué l'unique but du match à la conclusion d'un contre éclair, parti d'un corner de Mönchengladbach et relayé à une touche de balle de balle par Erling Haaland et Marco Reus (1-0, 66e).

Fait inhabituel, le prodige Haaland a échoué deux fois dans la soirée dans sa "spéciale": lancé en profondeur seul face au gardien, il n'a pas cadré (36e), puis a vu son tir détourné par le portier Tobias Sippel (83e). (Sippel garde les buts de Mönchengladbach en coupe, alors que le titulaire en championnat et en Ligue des champions est le gardien de l'équipe nationale suisse Yann Sommer.)

Dans le huis clos du Borussia Park, le match a été relativement fermé, les deux équipes se craignant visiblement, et s'efforçant pendant plus d'une heure de ne pas prendre de risques.

Scruté par tous les médias, le coach de Mönchengladbach Marco Rose n'a en tous cas pas réussi à donner la leçon à son futur adjoint, puisqu'il sera la saison prochaine sur le banc de Dortmund, alors qu'Edin Terzic, l'actuel technicien par intérim du BVB, deviendra son assistant.

L'autre quart de finale programmé ce mardi a été repoussé sine die après la détection de plusieurs cas de Covid-19 dans l'équipe du Jahn Ratisbonne (D2), qui devait recevoir le Werder Brême. Dans le dernier match, le tombeur du Bayern Munich Holstein Kiel (D2), sera favori mercredi contre le Rot-Weiss Essen, le petit Poucet de quatrième division (18h30).

© 2021 AFP