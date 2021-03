Traitements contre le Covid-19: Dupont-Aignan réclame la démission de Véran

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le candidat souverainiste à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan a lancé mardi une pétition pour demander la démission du ministre de la Santé Olivier Véran qui "bloque" à ses yeux "les traitements qui soignent" le Covid-19.

L'ancien allié de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle en 2017 a annoncé sur Sud Radio le lancement de cette pétition, intitulée "Pour qu’il arrête de bloquer les traitements qui soignent: Véran démission" et accessible sur le site de son parti Debout la France.

"Il est responsable de la situation", où "on enferme les Français, un an après le premier confinement on est toujours dans la même problématique, et il ne soigne pas, il ne permet pas d'avoir les soins précoces qui sont diffusés dans le monde entier", a estimé Nicolas Dupont-Aignan sur Sud Radio.

Le député de l'Essonne demande notamment "la généralisation des compléments en vitamine D pour les personnes carencées, la diffusion éclairée des traitements prometteurs comme l’ivermectine", dont l'efficacité contre le Covid-19 n'est pourtant pas démontrée scientifiquement, "le soutien du gouvernement aux études actuellement conduites sur des soins, le lancement d’études indépendantes sur des soins utilisés à l'étranger".

Début janvier, Nicolas Dupont-Aignan avait déjà demandé, avec d'autres eurosceptiques, François Asselineau et Florian Philippot, au ministre une information hebdomadaire sur les traitements possibles du Covid-19, comme l'hydroxychloroquine ou la vitamine D, dont l'efficacité n'a jamais été prouvée contre ce coronavirus.

© 2021 AFP