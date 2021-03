A Rome, la renaissance du colossal mausolée oublié de l'empereur Auguste

Publicité Lire la suite

Rome (AFP)

Tombé dans les oubliettes de l'Histoire bien que situé en plein cœur de Rome, le colossal Mausolée d'Auguste, fils adoptif de Jules César et fondateur de l'empire romain, a rouvert cette semaine au public, accouru aussitôt malgré la pandémie.

"Jusqu’ici, nous l'avons toujours connu en ruines, mais en réalité il s'agit de l'un des monuments les plus important de l'Antiquité", explique Alessia, une guide masquée aux longs cheveux roux, en entraînant un petit groupe de visiteurs dans le labyrinthe de ce massif édifice composé de cinq enceintes concentriques.

"Il était tellement majestueux, à Rome on n’avait jamais vu quelque chose de la sorte", s'exclame la jeune femme en montrant les hautes enceintes.

Au centre du mausolée, revêtu à l'origine de marbre blanc et de travertin, une chambre funéraire était réservée à l'empereur et son épouse Livie, et tout autour d'autres pièces étaient destinées aux membres de la dynastie des Julio-Claudiens.

La maire de Rome Virginia Raggi s'est réjouie de voir "un chef d’œuvre de l'Antiquité romaine, un trésor d'une valeur inestimable, renaître dans toute sa splendeur", alors que les Romains surnommaient ironiquement jusqu'ici "la dent cariée" le pauvre monument, à moitié effondré et envahi d'herbes folles.

- Arène pour buffles -

Le mausolée a de fait connu une histoire tourmentée: après la chute de l'empire romain, il est devenu une forteresse au Moyen-Âge, un jardin à l'italienne à la Renaissance, une arène pour taureaux et buffles, une prestigieuse salle de concert à partir de 1908, où s'est produit le célèbre chef d'orchestre Arturo Toscanini.

Dans les années 30, il a été finalement réhabilité à des fins politiques sur ordre de Mussolini, qui voulait inscrire son régime fasciste dans les pas de l'empire.

A l'issue de ces multiples péripéties, il reste aujourd'hui seulement 30% de l'édifice originel, mais Alessia se veut optimiste: "Grâce à la réhabilitation de la place (devant le monument, dont la base se trouve aujourd'hui à sept mètres sous le niveau du sol), on se rendra mieux compte, le mausolée sera plus visible et il réussira enfin à avoir l’attention qu’il mérite!"

De fait, les travaux ne sont pas encore complètement terminés, comme en témoignent la grue surplombant le site et les dizaines d'ouvriers s'affairant tels de minuscules fourmis au pied du majestueux site, probablement inspiré de la tombe d'Alexandre le Grand à Alexandrie en Egypte et du mausolée d’Halicarnasse (dans la Turquie actuelle), qui était considéré comme l’une des sept merveilles du monde.

Gianluca Carli, un Romain de 38 ans, est déjà conquis à la fin de sa visite: "C’est une très grande émotion, en tant que Romain amoureux de sa ville, de reprendre possession d’une partie de mon patrimoine".

"Je me sens un peu le gardien de cette ville, donc de pouvoir remettre les pieds dans un tel mausolée, si beau, si grand..." s’enthousiasme ce barbu masqué, qui comme tous les autres visiteurs a dû subir un contrôle de température à l'entrée du site, Covid oblige.

Alors que Rome est désertée par les touristes du fait de la pandémie, le site de réservation en ligne des billets (https://www.mausoleodiaugusto.it/en/), obligatoire pour éviter les attroupements de visiteurs, a d'ores et déjà été pris d'assaut par les habitants de Rome et de sa région: les places sont déjà épuisées jusqu'à fin juin!

© 2021 AFP