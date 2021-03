L'animateur Michel Drucker retrouvera "Vivement dimanche" le 28 mars

Michel Drucker et son chien Izia, en février 2016

Paris (AFP)

L'animateur de télévision Michel Drucker va retrouver, à 78 ans et après une lourde opération du cœur, son émission vedette "Vivement Dimanche" à la fin du mois de mars, selon une interview dans Le Parisien de jeudi.

"Ceux qui ne connaissent pas le métier disent que je reviens trop tôt. Je vais leur prouver le contraire", affirme l'animateur de France 2, en ajoutant qu'il lui reste "trois semaines de rééducation pour être au top".

Il a subi un triple pontage coronarien en septembre. Il aurait aussi frôlé une amputation de sa jambe gauche à la suite d'une infection bactérienne, selon le journal, qui l'a rencontré au studio Gabriel, où est tourné "Vivement dimanche".

Le présentateur, connu pour son mode de vie très sain et son amour du vélo, a toujours affirmé qu’il ne comptait pas s'arrêter.

Le service public, qui avait confirmé qu’il resterait à l’antenne, a donné son feu vert pour le tournage de "Vivement Dimanche" le 24 mars, suivi d'une diffusion le 28.

Il sera entouré pour l'occasion des humoristes régulièrement invités dans son émission, comme entre autres Gad Elmaleh, Anne Roumanoff ou Laurent Gerra.

Pour se préparer il explique se livrer à "une heure et demie de sport le matin et sieste l'après-midi". Un livre, "Ça ira mieux demain", relatant les "six mois de cauchemar" qu'il a traversés, sortira fin avril.

