Décès de Henri Gaudin, architecte du stade Charléty

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'architecte français Henri Gaudin, à qui l'on doit notamment le stade Charléty et le réaménagement du musée Guimet à Paris, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 87 ans, a annoncé son entourage à l'AFP.

Diplômé de l'école des Beaux-Arts, il fut deux fois lauréat de la prestigieuse Equerre d'argent (prix français d'architecture), médaille d'or de l'Académie d'architecture 1994, et avait refusé le Grand prix d'architecture en 1989.

Son oeuvre, de la Cité de la musique et de la danse de Strasbourg au stade Charléty qu'il avait conçu avec son fils Bruno, en passant par Normale Sup Lyon et le Musée national des arts asiatiques - Guimet offre un équilibre plaisant entre sens de la tradition, respect de la fonction et formes libres.

Une synthèse symbolisée par le grand escalier du musée Guimet, tout en béton mais dont les formes rendent hommage à la période baroque.

Il avait également signé d'autres bâtiments d'envergure à travers la France, comme les archives du Quai d'Orsay à La Courneuve ou le Théâtre de Lorient, reconnaissables pour ce mélange entre lignes droites et courbes douces.

© 2021 AFP