NBA: les Clippers chutent encore, les Bucks s'en sortent miraculeusement

Los Angeles (AFP)

Boston, Denver, Washington, Milwaukee, New York ont fini sur une bonne note la première partie de saison NBA, jeudi, à la veille du All-Star break consistant en une coupure de cinq jours qui fera du bien notamment aux Clippers et aux Raptors.

. L.A. craque sur la fin

Sans Paul George (malade), mais avec Kawhi Leonard (22 pts) remis de ses spasmes dorsaux, les Clippers ont longtemps mené à Washington, comptant 13 longueurs à la pause, avant de manquer de gaz dans le money-time et de finalement s'incliner (119-117).

Le meilleur marqueur de la ligue, Bradley Beal, a justifié son statut avec 33 points (7 rbds) dans la musette, tandis que l'autre star des Wizards (12e à l'Est), Russell Westbrook, a tutoyé le triple-double (27 pts, 11 passes, 9 rbds).

Côté californien, l'activité de Patrick Beverley (17 pts) et d'Ivica Zubac (13 pts, 13 rbds) n'ont pas suffi. Nicolas Batum a fait ce qu'il a pu (9 pts, 5 rbds, 4 passes).

Tant et si bien que consécutivement à cette troisième défaite de rang, les Clippers chutent à la 4e place à l'Ouest, laissant Phoenix prendre du large en 2e position après avoir écarté Golden State (120-98) et voyant se rapprocher Portland (5e) tombeur de Sacramento (123-119) grâce à Damian Lillard (44 pts).

. Denver voyage bien

Bien que dépourvus de plusieurs joueurs importants (Campazzo, Millsap, Green, Harris), les Nuggets n'ont pas peiné pour décrocher leur 4e victoire de rang en road-trip, à Indiana (113-103).

C'est Michael Porter Jr. qui a été le plus prolifique pour Denver (24 pts, 11 rbds), Nikola Jokic se contentant d'ajouter 20 points (12 rbds, 8 passes). Jamal Murray a aussi contribué (23 pts).

Côté Pacers (10 à l'Est), Domantas Sabonis a été plus discret que d'habitude offensivement (10 pts), mais ses 10 passes et 10 rebonds valent triple-double.

Les Nuggets, 6e à l'Ouest, en profitent pour dépasser San Antonio (7e), défait à Oklahoma City (107-102), où Shai Gilgeous-Alexander a marqué 33 points et Théo Maledon en a ajouté 7 (6 rbds, 5 passes).

. Boston va bien mieux

Face à des Raptors fortement démunis (VanVleet, Siakam, Anunoby), mais combatifs, les Celtics ont engrangé un 4e succès consécutif (132-125), profitant d'une excellente adresse aux tirs (60,8% de réussite).

Jayson Tatum a été leur leader offensif (27 pts, 12 rbds), bien secondé par Jaylen Brown (21 pts, 7 rbds).

En face, les 30 points du remplaçant Chris Boucher n'ont pu empêcher le deuxième revers d'affilée de Toronto (8e), qui cède sa 6e place à Miami, vainqueur à La Nouvelle-Orléans (103-93) en s'appuyant sur Jimmy Butler (29 pts) décisif dans le money-time.

Devant eux à l'Est, Boston consolide sa 4e position, toujours suivi par New York, qui a battu Detroit (114-104), grâce notamment à Julius Randle (27 pts, 16 rbds, 7 passes).

Dans le duel entre "Frenchies", Frank Ntilikina a inscrit 9 points pour les Knicks et Sekou Doumbouya en a marqué 10 pour les Pistons.

. Holiday sauve les Bucks

Quand il réussit son double pas à 7,3 secondes du terme, Ja Morant n'a pas le temps de célébrer le court avantage - qu'il imagine décisif à 111-110 - que Jrue Holiday, parti en trombe sur la remise en jeu, a déjà entré son shoot à mi-distance dans l'autre panier 25 mètres derrière. Et voilà comment, cinq secondes plus tard, Milwaukee a eu le dernier mot contre Memphis (112-111).

Pour les Bucks (3e à l'Est), qui restaient sur une humiliante défaite à domicile face à Denver, cette victoire fait d'autant plus de bien qu'ils ont démarré fort (31-17), avant de laisser leurs adversaires les rattraper puis mener, pendant 11 minutes 58 secondes au dernier quart-temps.

Giannis Antetokounmpo (26 pts, 11 rbds, 8 passes) a été très actif, secondé par Khris Middleton (22 pts, 10 rbds) et Holiday (15 pts).

Vainement porté par Morant (35 pts), Memphis (10e à l'Ouest), qui espérait une troisième victoire d'affilée, peut s'en vouloir d'avoir manqué de lucidité défensive.

© 2021 AFP